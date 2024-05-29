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GEZEGEN GEÇİDİ || 6 gezegen yan yana gelecek! Büyük gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta nereden izlenebilecek?

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#Gezegen Dizilimi#Saat#Ne Zaman
GEZEGEN GEÇİDİ || 6 gezegen yan yana gelecek Büyük gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta nereden izlenebilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 11:18

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün yüzyıllar sonra ilk kez aynı çizgide bir araya gelecek. nadir görülen gök olayını deneyimlemek isteyenler ise heyecan içerisinde dizilimin ne zaman, saat kaçta nereden görüleceğini merak ediyor. Peki, gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta nereden gözlemlenecek? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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Gezegen geçit töreni ne zaman, saat kaçta nereden izlenebilecek? 6 gezegen yani Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün aynı yörüngede buluşacağı muhteşem doğa olayı heyecanla bekleniyor. Peki, gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta nereden izlenebilecek? Merak edenler için gezegen geçidiyle ilgili ayrıntıları haberimizde bir araya getirdik. İşte gezegen geçidinin tarihi ve saatiyle ilgili ayrıntılar...

GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENEBİLECEK?

6 gezegen geçişi 3 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de gün doğumlarının hemen öncesinde doğu ufuk çizgisi tarafından görülebilecek. Gezegen dizilimi ise en net olarak ABD'nin New York Eyaleti'nde gün doğumundan hemen önce saat 05.00 - 05.30 (TSİ: 12.00 - 12.30) arasında izlenebilecek. 

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GEZEGEN GEÇİDİ NASIL GÖZLEMLENİR?

Gezegen geçidi gün doğumlarında ufuk çizgisinin rahat olarak görülebildiği yerlerde çıplak gözle izlenebilecek. Ancak çıplak gözle görünemeyen bölgelerde teleskopla izleme yapılabilecek.

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