Geyik eti yenir mi? Geyik eti helal mi, haram mı?

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Geyik eti, genel olarak yenebilir bir et olarak kabul edilir, ancak bunun helal veya haram olup olmadığı, İslam'a göre farklı açılardan değerlendirilir.

GEYİK ETİ YENİR Mİ?

Evet, geyik eti yenir. Geyik, doğada bulunan bir memeli hayvan olduğu için eti, insanlar tarafından besin olarak tüketilebilir. Geyik eti, lezzetli ve besleyici olarak bilinir ve özellikle bazı bölgelerde avlanarak yenir. Etin hazırlanışı, pişirilme şekli ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.

GEYİK ETİ HELAL Mİ, HARAM MI?

Etlerinin yenmesinin helâl olduğu hususunda görüş birliği bulunan hayvanlar şunlardır:



a) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar,

b) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar,

c) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helâl olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helâlliği Kur'ân’da tasrih edilmiş, diğerleri de Kur'ân’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (el-Mâide, 5/1; el-Hac, 22/28, 30) (mübah) kapsamında görülmüştür.