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Gerede panayırı ne zaman yapılacak? 2024 Gerede panayırı etkinlik tarihi

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Gerede panayırı ne zaman yapılacak 2024 Gerede panayırı etkinlik tarihi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 13:03

Gerede Panayırı için nefesler tutuldu. 2024 Gerede Panayırına katılım sağlamak için araştırma yapan pek çok vatandaş, tarih bilgilerini sorgulamaya başladı. Panayır boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden alıcı ve satıcılar bir araya gelirken hem ticari faaliyetlerde bulunulacak hem de bölgenin kültürel lezzetlerini tadabilecek. Peki, Gerede panayırı ne zaman yapılacak? İşte, 2024 Gerede panayırı etkinlik tarihi

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Gerede Panayırı, Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl düzenlenen, Türkiye’nin en eski ve en büyük panayırlarından biridir. Bu geleneksel etkinlik, hayvan ve emtia ticaretine ev sahipliği yapar ve tarih boyunca bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Panayır boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen alıcı ve satıcılar bir araya gelir, hem ticari faaliyetlerde bulunur hem de bölgenin kültürel lezzetlerini tadabilirler. Özellikle kızarmış kaz ve şak şak helvası gibi yerel yemekler, panayırın öne çıkan lezzetlerindendir. Etkinlik genellikle Eylül ayında iki farklı etap halinde gerçekleştirilir​.

GEREDE PANAYIRI NE ZAMAN?

2024 Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı, iki etap halinde gerçekleştirilecek. İlk etap 13-15 Eylül 2024, ikinci etap ise 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Panayır, bölgenin ekonomik ve kültürel açıdan önemli etkinliklerinden biri olup, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından alıcı ve satıcıları bir araya getiriyor. Etkinlik boyunca hayvan ve emtia ticaretinin yanı sıra, yerel lezzetlerin tadılabileceği geniş bir pazar alanı da sunuluyor.

 

 

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