Genco Erkal kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Genco Erkal nerede, ne zaman doğdu? İşte detaylı biyografisi

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Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Genco Erkal, vefat haberiyle sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Yaşanan üzücü gelişme sonrasında özellikle tiyatro gündemini takip edenler merak içerisinde "Genco Erkal kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Genco Erkal nerede, ne zaman doğdu?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Genco Erkal kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Genco Erkal nerede, ne zaman doğdu? İşte merak edilen soruların cevabı...

GENCO ERKAL KAÇ YAŞINDA NEDEN VEFAT ETTİ?

Uzun süredir kan kanseri tedavisi gören, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti.

GENCO ERKAL KİMDİR?

28 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. Babası deniz subayı Reşat Bey, annesi moda tasarımcısı ve terzi Nebahat Erkal (Şerbetçi) idi. Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda yatılı okuduktan sonra orta öğrenimini Robert Kolej'de, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesinin Psikoloji Bölümü'nde tamamladı.

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Tiyatroya küçük yaştan itibaren ilgi duydu.Robert Kolej'deki öğrencilik günlerinde tiyatro ile yoğun olarak ilgilendi. Ailesi tiyatroculuk yapmasını onaylamadığı için üniversitede psikoloji eğitimi aldı, tiyatro ile amatör olarak uğraştı. 1957'de amatör bir oyuncu olarak Genç Oyuncular topluluğunun kuruluşunda yer aldı.