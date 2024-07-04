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Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi? Yurt dışı ve yurt içi uçuşlarında önemli uyarı

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Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi Yurt dışı ve yurt içi uçuşlarında önemli uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 13:45

Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi sorusu, seyahat etmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilip binilemeyeceği, seyahat edilecek havayolu şirketi ve uçuşun iç hatlar mı yoksa dış hatlar mı olduğuna bağlı olarak değişebilir. İşte havayolu şirketlerinin sürekli olarak uyarıda bulunduğu geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi? sorusuna yönelik detaylı bilgiler

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Geçici kimlik belgesi ile uçağa binilip binilemeyeceğine yönelik açıklamalar önem arz ediyor. Uçuş esnasında herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, geçici kimlik belgesi ile uçağa binilir mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuyla ilgili havayolu şirketlerinin yapmış olduğu açıklamalar;

İç Hatlar (Yurtiçi Uçuşlar)

  • Geçici Kimlik Belgesi: Türkiye'de, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi, iç hat uçuşlarında genellikle kabul edilir. Ancak, her havayolu şirketinin kendi politikaları olabilir, bu nedenle seyahatten önce ilgili havayolu şirketi ile iletişime geçerek geçici kimlik belgesinin kabul edilip edilmediğini doğrulamanız önemlidir.

    Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Ajet'ten edinilen bilgilere göre yurt içi yolculuklarınızda aşağıdaki belgeleri kimlik olarak kullanabilirsiniz:

    • Nüfus cüzdanı
    • Geçici nüfus cüzdanı belgesi
    • Sürücü belgesi
    • Pasaport ve/veya pasaport yerine geçen belge
    • Evlilik cüzdanı
    • Doğum belgesi (doğumdan bir ay sonrasına kadar olan ebeveyn kimliği ile birlikte ibraz edilecek doğum belgeleri)
    • Resmi kurum/kuruluşlar tarafından verilen fotoğraflı, mühürlü/damgalı ve T.C. kimlik numarası yazan belgeler

    Bu belgelerden herhangi birini sunarak check-in işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

  • Diğer Belgeler: Yanınızda başka geçerli bir kimlik belgesi (ehliyet, pasaport vb.) bulundurmanız da faydalı olabilir.

Dış Hatlar (Uluslararası Uçuşlar)

  • Pasaport Zorunluluğu: Uluslararası uçuşlarda geçerli bir pasaport gereklidir. Geçici kimlik belgesi, yurt dışı seyahatler için yeterli değildir. Seyahat edeceğiniz ülkenin vize ve pasaport gereksinimlerine de uymanız gerekir.
  • Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne pasaportsuz, yeni tip T.C. kimlik kartınız ile de seyahat edebilirsiniz. Çocuk yolcularında fotoğraflı yeni tip T.C. kimlik kartının olması gerekmektedir. Geçici kimlik belgesi kullanılamaz.
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