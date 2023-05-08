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'Geçersiz oy' kullanmamak için bu detaylara dikkat!

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#Geçersiz Oy#Hangi Oylar Geçersiz#YSK
Geçersiz oy kullanmamak için bu detaylara dikkat
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 10:58

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin oy kullanma rehberi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşıldı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar, geçersiz oy kullanmamak için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, hangi oylar geçersiz sayılacak? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

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14 Mayıs 2023 seçimi için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin videolu 'geçersiz oy' bilgilendirmesinde bulundu. Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için pusuladaki bazı durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, oylar hangi hallerde geçersiz olacak? Seçimlerde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

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- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Gözden KaçmasınCep telefonu ile oy kabinine girilir mi Oy kullanırken cep telefonu yasak mıCep telefonu ile oy kabinine girilir mi? Oy kullanırken cep telefonu yasak mı?Haberi görüntüle

 

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