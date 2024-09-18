Gaziler GÃ¼nÃ¼nde bayrak asÄ±lÄ±r mÄ± Bayrak asÄ±lacak bayramlar ve Ã¶nemli gÃ¼nler bilgisi

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Gaziler GÃ¼nÃ¼'nde bayrak asmak, vatan iÃ§in fedakarlÄ±k yapan gazilere ve ÅŸehitlere duyulan saygÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesidir. Bayrak, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, milletin birliÄŸi ve kahramanlÄ±k sembolÃ¼ olduÄŸu iÃ§in Gaziler GÃ¼nÃ¼'nde asÄ±larak gazilerin onurlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve toplumsal birlik mesajÄ± verilmek istenir. Bu uygulama, milli deÄŸerlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve gazilerin fedakarlÄ±klarÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek amacÄ±yla yapÄ±lÄ±r.

GAZÄ°LER GÃœNÃœNDE BAYRAK ASILIR MI?

Evet, Gaziler GÃ¼nÃ¼'nde bayrak asÄ±labilmektedir.

BAYRAK ASILACAK GÃœNLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±

19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼

30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±

19 EylÃ¼l Gaziler GÃ¼nÃ¼

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±

12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼

29 Mart Ä°stanbulâ€™un Fethi

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9 EylÃ¼l Ä°zmirâ€™in dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸu

13 Ekim Ankaraâ€™nÄ±n BaÅŸkent oluÅŸu

10 KasÄ±m AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GÃ¼nÃ¼

27 AralÄ±k AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ankaraâ€™ya geliÅŸi.

TBMM anma gÃ¼nÃ¼ programÄ±:

12 Mart istiktal MarÅŸÄ±nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehrnet Akif ERSOY'u Anma GÃ¼nÃ¼,

18 Mart ÅŸehitleri Anma GÃ¼nÃ¼,

19 EylÃ¼lÂGaziler GÃ¼nÃ¼,