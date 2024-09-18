Gaziler GÃ¼nÃ¼nde bayrak asÄ±lÄ±r mÄ± Bayrak asÄ±lacak bayramlar ve Ã¶nemli gÃ¼nler bilgisi

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Gaziler GÃ¼nÃ¼'nde bayrak asmak, vatan iÃ§in fedakarlÄ±k yapan gazilere ve ÅŸehitlere duyulan saygÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesidir. Bayrak, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, milletin birliÄŸi ve kahramanlÄ±k sembolÃ¼ olduÄŸu iÃ§in Gaziler GÃ¼nÃ¼'nde asÄ±larak gazilerin onurlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve toplumsal birlik mesajÄ± verilmek istenir. Bu uygulama, milli deÄŸerlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve gazilerin fedakarlÄ±klarÄ±nÄ±n unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek amacÄ±yla yapÄ±lÄ±r.
GAZÄ°LER GÃœNÃœNDE BAYRAK ASILIR MI?
Evet, Gaziler GÃ¼nÃ¼'nde bayrak asÄ±labilmektedir.
BAYRAK ASILACAK GÃœNLER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±
19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼
30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±
19 EylÃ¼l Gaziler GÃ¼nÃ¼
29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±
12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±â€™nÄ±n kabulÃ¼
29 Mart Ä°stanbulâ€™un Fethi
9 EylÃ¼l Ä°zmirâ€™in dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸu
13 Ekim Ankaraâ€™nÄ±n BaÅŸkent oluÅŸu
10 KasÄ±m AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GÃ¼nÃ¼
27 AralÄ±k AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ankaraâ€™ya geliÅŸi.
TBMM anma gÃ¼nÃ¼ programÄ±:
12 Mart istiktal MarÅŸÄ±nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehrnet Akif ERSOY'u Anma GÃ¼nÃ¼,
18 Mart ÅŸehitleri Anma GÃ¼nÃ¼,
19 EylÃ¼lÂGaziler GÃ¼nÃ¼,