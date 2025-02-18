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Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Tanımlanamayan cisim bildirildi! İşte merak edilen detaylar...

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#Gaziantep Havalimanı#Uçuş İptali#Tanımlandırılamayan Cisim
Gaziantep Havalimanında uçuşlar iptal mi edildi Tanımlanamayan cisim bildirildi İşte merak edilen detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 01:34

Gaziantep Havalimanı'nda geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan sefer aksamaları sonrasında gözler "Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi?" ve "Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar neden iptal edildi?" sorularının cevabına çevrildi. Geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında yapılan tanımlanamayan cisim bildirimi sonrasında yaşanan gelişmeleri merak edenler için haberimizde derledik. Peki, Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar neden iptal edildi? İşte sorgulanan sorunun cevabıyla ilgili merak edilen ayrıntılar...

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Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine yaşanan sefer aksamaları sonrası başta belirtilen sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar neden iptal edildi? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

 

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti. Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu. Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

 

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