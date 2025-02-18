Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Tanımlanamayan cisim bildirildi! İşte merak edilen detaylar...

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Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine yaşanan sefer aksamaları sonrası başta belirtilen sorunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar neden iptal edildi? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti. Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu. Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.