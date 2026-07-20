YKS 2026 BİRİNCİLERİ

2026 YKS sonuçlarına göre, AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.



Sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katılırken, AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi. YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i sınava katıldı. Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu bildirildi.



ÖSYM verilerine göre, TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.