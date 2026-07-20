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YKS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI SON DAKİKA (ÖSYM E-DEVLET GİRİŞ EKRANI) | T.C kimlik no ile YKS sonucunu tıkla öğren: sonuc.osym.gov.tr TYT, AYT, YDT sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ekranı...

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sonuçları#Ösym#YKS Açıklandı Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 08:41

YKS 2026 sınav sonuçları son dakika açıklandı. TYT, AYT, YDT puanları ile başarı sıralaması 21 Temmuz Salı günü ÖSYM.GOV.TR üzerinden erişime açıldı. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları 2026 T.C kimlik no ve şifreleri ile görüntülenebiliyor. Bu yıl YKS sınav sonuçları 2026 AYT TYT YDT puan durumu bilgisi için son dakika duyurular adaylar tarafından görüntülenebiliyor. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçların ardından gözler tercih takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını öğrenerek üniversite tercihlerine yön verecek. Peki Haziran ayında tamamlanan YKS açıklandı mı, TYT, AYT, YDT sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar...