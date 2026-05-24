Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun biyografi bilgileri

HUKUK KARİYERİ VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Üniversite yıllarından itibaren aktif olarak siyasi ve sosyal hayatın içinde yer alan Kayışoğlu, 2001 yılında Bursa Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2006 yılında Bursa Barosu'nun en genç üyesi olarak yönetime girmiş ve baro bünyesinde birçok önemli komisyonun sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu komisyonlar arasında İnsan Hakları Komisyonu, Mesleki Müdahale Komisyonu, Spor Hukuku Komisyonu, Spor Komisyonu ve CMK Komisyonu bulunmaktadır.

2008 yılında Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak projesi olan "Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri" kapsamında eğitimci olarak görev almış ve Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler vermiştir. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Eğitimcisi olarak da görev yapmıştır.