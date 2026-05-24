Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun biyografi bilgileri

SİYASİ KARİYERİ
Siyasi hayatına Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) saflarında başlayan Kayışoğlu, 2005 yılında SHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Kayışoğlu, 2011 yılında CHP Genel Merkezi eğitimcisi sıfatıyla Türkiye'nin birçok ilinde sandık eğitimcisi olarak görev almıştır.
2011 genel seçimlerinde Bursa'dan milletvekili adayı olan Kayışoğlu, 7 Haziran 2015 seçimlerinde önseçimden gelerek 25. Dönem CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmiştir. Ardından 26, 27 ve 28. Dönemlerde de Bursa Milletvekili olarak seçilerek meclisteki görevini sürdürmüştür.
TBMM'deki görev süresi boyunca çeşitli komisyonlarda aktif rol almıştır. Bu görevler arasında:
•TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği (26. ve 27. Dönem)
•Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyeliği
•TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği
•Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği
•Dilekçe Komisyonu Üyeliği (28. Dönem)
•İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği (28. Dönem)
•Parlamentolararası Birlik Grubu Üyeliği (28. Dönem) yer almaktadır.
Günümüzde CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak partisinin üst yönetiminde görev yapmaktadır.