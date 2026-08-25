25 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem hareketlilikleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verileriyle takip ediliyor. 25 Ağustos sabahında Ege Denizi Dikili açıklarında kaydedilen 3.3 / 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı ile birlikte Malatya Yeşilyurt ve Balıkesir Sındırgı bölgelerindeki mikro sarsıntılar gündemde yer alıyor.