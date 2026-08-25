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25 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

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#Son Depremler#Kandilli Rasathanesi#AFAD Verileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 07:57

25 Ağustos 2026 Salı günü Türkiye genelindeki son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak kaydediliyor. Sabahın ilk saatlerinde Ege Denizi (Dikili açıklarında) başta olmak üzere Malatya, Balıkesir ve Kütahya çevrelerinde hafif şiddetli sarsıntılar meydana geldi. İşte 25 Ağustos 2026 canlı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...