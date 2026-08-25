25 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-08-25 07:27:42
|40.85983
|31.68817
|13.23
|ML
|1.4
|Merkez (Bolu)
|2026-08-25 07:19:15
|39.19683
|28.08967
|6.5
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 06:49:02
|39.21267
|28.42667
|7.02
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 06:29:34
|40.51683
|34.48017
|7.05
|ML
|0.9
|Uğurludağ (Çorum)
|2026-08-25 06:29:07
|38.29217
|37.65617
|6.99
|ML
|1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2026-08-25 06:15:52
|37.73667
|31.98417
|7.01
|ML
|1.2
|Beyşehir (Konya)
|2026-08-25 05:57:31
|38.24017
|38.10283
|6.95
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-08-25 05:55:05
|38.975
|31.712
|7.0
|ML
|1.6
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|2026-08-25 05:52:38
|38.86717
|26.64467
|17.74
|ML
|3.1
|Ege Denizi - [17.48 km] Dikili (İzmir)
|2026-08-25 05:48:42
|38.06833
|30.15983
|7.0
|ML
|1.2
|Dinar (Afyonkarahisar)
|2026-08-25 05:25:52
|38.83833
|37.424
|7.04
|ML
|1.4
|Gürün (Sivas)
|2026-08-25 05:17:13
|39.231
|28.15283
|6.89
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 04:56:36
|45.62917
|26.62883
|7.7
|MW
|4.1
|Buzau (Romanya)
|2026-08-25 04:54:52
|39.487
|29.7755
|5.48
|ML
|1.6
|Merkez (Kütahya)
|2026-08-25 04:46:09
|39.36917
|24.42667
|14.78
|ML
|2.0
|Ege Denizi
|2026-08-25 04:44:19
|39.23733
|28.0545
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 04:02:44
|38.96883
|26.99367
|6.87
|ML
|1.3
|Dikili (İzmir)
|2026-08-25 03:34:29
|39.178
|28.20567
|14.52
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 03:30:46
|38.18917
|38.04633
|7.06
|ML
|2.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-08-25 03:29:21
|39.16483
|28.16167
|7.38
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 02:30:19
|38.84067
|37.4045
|6.46
|ML
|1.0
|Gürün (Sivas)
|2026-08-25 02:10:55
|38.86167
|39.06683
|7.03
|ML
|1.7
|Merkez (Elazığ)
|2026-08-25 01:52:04
|39.20983
|41.5505
|6.97
|ML
|1.3
|Varto (Muş)
|2026-08-25 01:27:24
|40.27433
|43.006
|7.0
|ML
|1.1
|Kağızman (Kars)
|2026-08-25 01:06:59
|39.12883
|28.2385
|7.03
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 01:00:32
|39.12617
|28.2955
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 00:47:10
|39.26933
|28.10067
|9.96
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-25 00:18:10
|37.5505
|35.49383
|7.24
|ML
|1.6
|Aladağ (Adana)
|2026-08-25 00:17:08
|37.818
|27.81433
|7.0
|ML
|1.5
|Efeler (Aydın)
|2026-08-24 23:07:27
|40.80583
|31.3165
|13.35
|ML
|1.3
|Kaynaşlı (Düzce)
|2026-08-24 23:05:54
|39.22517
|28.1635
|7.02
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 22:56:12
|38.93583
|41.42567
|12.71
|ML
|1.3
|Merkez (Muş)
|2026-08-24 22:49:51
|40.784
|29.114
|10.86
|ML
|1.2
|Marmara Denizi - [07.86 km] Adalar (İstanbul)
|2026-08-24 22:44:45
|39.19867
|28.18283
|7.01
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 22:24:07
|40.551
|34.508
|8.94
|ML
|1.2
|Uğurludağ (Çorum)
|2026-08-24 22:23:21
|36.87283
|29.07783
|9.74
|ML
|1.6
|Dalaman (Muğla)
|2026-08-24 21:47:52
|38.24267
|37.795
|6.57
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-08-24 21:47:20
|39.1805
|29.42033
|7.0
|ML
|2.0
|Gediz (Kütahya)
|2026-08-24 21:10:46
|39.21117
|28.13767
|7.02
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 21:02:16
|40.4645
|37.0255
|10.06
|ML
|2.1
|Niksar (Tokat)
|2026-08-24 20:39:51
|37.442
|37.16367
|11.09
|ML
|1.6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2026-08-24 20:02:35
|37.72183
|36.11617
|7.0
|ML
|1.6
|Sumbas (Osmaniye)
|2026-08-24 19:34:11
|39.18933
|26.8335
|9.63
|ML
|2.2
|Dikili (İzmir)
|2026-08-24 18:34:27
|35.8745
|26.324
|31.15
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [135.87 km] Datça (Muğla)
|2026-08-24 18:06:49
|40.16167
|31.78483
|7.66
|ML
|1.4
|Beypazarı (Ankara)
|2026-08-24 17:05:53
|37.846
|27.05833
|7.0
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.22 km] Kuşadası (Aydın)
|2026-08-24 17:04:06
|41.48867
|43.98933
|8.83
|ML
|2.4
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [66.18 km] Akyaka (Kars)
|2026-08-24 16:38:28
|37.15917
|29.4745
|7.0
|ML
|1.6
|Gölhisar (Burdur)
|2026-08-24 16:29:47
|38.249
|38.47483
|7.0
|ML
|1.5
|Battalgazi (Malatya)
|2026-08-24 16:25:14
|36.77833
|28.00983
|6.96
|ML
|0.6
|Datça (Muğla)
|2026-08-24 16:06:34
|39.62883
|27.9315
|16.89
|ML
|3.1
|Altıeylül (Balıkesir)
|2026-08-24 15:46:33
|38.4815
|29.155
|7.0
|ML
|0.9
|Ulubey (Uşak)
|2026-08-24 15:42:12
|38.328
|29.74467
|7.0
|ML
|1.2
|Çivril (Denizli)
|2026-08-24 15:31:26
|39.2325
|28.15417
|13.54
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 15:23:21
|36.4345
|28.72
|7.0
|ML
|1.6
|Akdeniz - [30.56 km] Dalaman (Muğla)
|2026-08-24 14:54:08
|39.8185
|33.4855
|7.0
|ML
|1.2
|Merkez (Kırıkkale)
|2026-08-24 13:25:31
|39.35383
|26.279
|12.27
|ML
|2.3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.06 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-08-24 13:21:34
|38.08733
|37.002
|7.08
|ML
|1.6
|Kandil Barajı - [05.87 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2026-08-24 13:11:38
|36.44933
|36.902
|6.97
|ML
|1.6
|Afrin, Halep (Suriye) - [27.34 km] Reyhanlı (Hatay)
|2026-08-24 13:10:34
|40.757
|33.80033
|14.11
|ML
|1.6
|Yapraklı (Çankırı)
|2026-08-24 12:56:03
|37.36867
|26.97617
|7.0
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [22.60 km] Didim (Aydın)
|2026-08-24 12:53:07
|36.63633
|38.56783
|7.41
|ML
|2.1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.03 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|2026-08-24 12:35:16
|39.2095
|27.64333
|6.39
|ML
|1.2
|Soma (Manisa)
|2026-08-24 12:12:07
|38.274
|38.081
|6.94
|ML
|1.1
|Akçadağ (Malatya)
|2026-08-24 12:08:42
|39.18217
|26.7655
|12.74
|ML
|1.5
|Ayvalık (Balıkesir)
|2026-08-24 11:45:33
|38.16233
|38.6495
|6.66
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2026-08-24 11:35:07
|37.3835
|37.17733
|7.0
|ML
|1.5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2026-08-24 11:28:29
|39.16567
|29.363
|7.25
|ML
|1.2
|Gediz (Kütahya)
|2026-08-24 11:08:41
|37.721
|29.20467
|7.0
|ML
|1.1
|Pamukkale (Denizli)
|2026-08-24 10:59:09
|39.92917
|32.9815
|7.66
|ML
|1.3
|Mamak (Ankara)
|2026-08-24 10:10:13
|43.2385
|26.96733
|6.87
|ML
|1.5
|Shumen, Şumnu (Bulgaristan) - [129.91 km] Kofçaz (Kırklareli)
|2026-08-24 10:09:39
|40.86183
|30.32867
|7.0
|ML
|1.1
|Adapazarı (Sakarya)
|2026-08-24 09:41:28
|38.19217
|38.69533
|11.37
|ML
|2.7
|Pütürge (Malatya)
|2026-08-24 09:39:55
|39.20967
|27.9665
|7.0
|ML
|1.4
|Kırkağaç (Manisa)
|2026-08-24 09:16:38
|38.19083
|38.69633
|7.0
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|2026-08-24 09:13:38
|39.22
|28.94367
|11.84
|ML
|1.9
|Simav (Kütahya)
|2026-08-24 08:47:45
|39.143
|28.316
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 08:42:16
|38.02417
|36.50083
|7.0
|ML
|2.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-08-24 08:30:58
|39.7175
|38.90333
|6.86
|ML
|1.6
|Kemah (Erzincan)
|2026-08-24 08:23:14
|39.168
|28.183
|13.37
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 08:11:35
|40.77417
|29.0935
|6.97
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [09.55 km] Adalar (İstanbul)
|2026-08-24 07:41:06
|40.841
|27.93767
|7.0
|ML
|1.6
|Marmara Denizi - [13.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2026-08-24 07:36:03
|38.29567
|38.56433
|19.7
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|2026-08-24 07:20:03
|40.85333
|27.67972
|16.32
|ML
|2.2
|Marmara Denizi - [16.57 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|2026-08-24 07:16:53
|37.70111
|27.07639
|12.24
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.80 km] Söke (Aydın)
|2026-08-24 06:23:09
|36.00528
|35.98111
|19.25
|ML
|2.2
|Yayladağı (Hatay)
|2026-08-24 06:07:48
|36.97861
|28.71778
|7.0
|ML
|1.0
|Köyceğiz (Muğla)
|2026-08-24 06:03:34
|38.27306
|38.80833
|9.59
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|2026-08-24 06:01:37
|38.00667
|29.0675
|11.27
|ML
|1.1
|Pamukkale (Denizli)
|2026-08-24 05:42:11
|36.51967
|31.606
|21.89
|ML
|1.7
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [16.93 km] Alanya (Antalya)
|2026-08-24 05:40:58
|38.01783
|30.1755
|7.0
|ML
|1.8
|Dinar (Afyonkarahisar)
|2026-08-24 05:36:10
|38.04
|30.157
|7.0
|ML
|1.4
|Dinar (Afyonkarahisar)
|2026-08-24 05:32:32
|38.31217
|37.725
|12.44
|ML
|1.2
|Akçadağ (Malatya)
|2026-08-24 05:17:46
|36.55222
|25.59361
|7.0
|ML
|1.8
|Ege Denizi
|2026-08-24 04:45:37
|39.17733
|28.14967
|12.16
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-24 04:42:24
|38.68433
|36.4415
|7.05
|ML
|1.0
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-08-24 04:31:23
|39.1955
|26.80533
|11.27
|ML
|1.9
|Dikili (İzmir)
|2026-08-24 04:08:06
|39.239
|28.93133
|7.36
|ML
|0.7
|Simav (Kütahya)
|2026-08-24 04:06:56
|39.23733
|28.94033
|7.04
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2026-08-24 04:03:23
|39.04417
|30.176
|7.11
|ML
|1.7
|Altıntaş (Kütahya)