Zigana Tüneli nerede, kaç kilometre? Zigana Tüneli nereden başlıyor nerede bitiyor? İşte Zigana Tüneli'nin geçtiği iller

ZİGANA TÜNELİ NEREDE?
Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergah olacak.
Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları', Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.