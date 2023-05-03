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Zigana Tüneli nerede, kaç kilometre? Zigana Tüneli nereden başlıyor nerede bitiyor? İşte Zigana Tüneli'nin geçtiği iller

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#Zigana Tüneli Nerede#Zigana Tüneli Kaç Kilometre#Zigana Tüneli'nin Geçtiği İller
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 19:33

Zigana Tüneli açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu, dünyanın ise 3'üncü uzun tüneli olan Zigana Tüneli Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergah olacak. 30 dakika avantaj sağlayacak olan Zigana Tüneli'yle yol 10 kilometre kısalacak. Öte yandan 7 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli ile sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları da kalmış oldu. Bugün yapılan açılış sonrası vatandaşlar da Zigana Tüneli nerede? Zigana Tüneli kaç kilometre sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Zigana Tüneli'nin geçtiği iller ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Zigana Tüneli nerede, kaç kilometre Zigana Tüneli nereden başlıyor nerede bitiyor İşte Zigana Tünelinin geçtiği iller

Zigana Tüneli nereden başlayıp nerede bitiyor sorusu bugün yapılan açılışla günün öne çıkan konularından oldu. Temeli 6 yıl önce atılan Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım sağladığı törenle açıldı. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf sağlayacak. İşte, Zigana Tüneli'nin kilometresi ve geçtiği bölgeler hakkında bilgiler.

2/4ZİGANA TÜNELİ NEREDE

ZİGANA TÜNELİ NEREDE?

Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergah olacak.

Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları', Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.

3/4ZİGANA TÜNELİ KAÇ KİLOMETRE

ZİGANA TÜNELİ KAÇ KİLOMETRE?

Türkiye'nin dev projelerinden Zigana Tüneli açılıyor. Trabzon ekonomisine büyük katkıda bulunacak olan Zigana Tüneli 2x2 bölünmüş yol ile hizmete alınıyor. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise en 3'üncü en uzun tüneli olan Zigana'nın uzunluğu 14,5 kilometre.

4/4ZİGANA TÜNELİ HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR

ZİGANA TÜNELİ HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.

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