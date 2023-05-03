Zigana Tüneli nerede, kaç kilometre? Zigana Tüneli nereden başlıyor nerede bitiyor? İşte Zigana Tüneli'nin geçtiği iller

ZİGANA TÜNELİ HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.