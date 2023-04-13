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YÖKDİL sonuçları için geri sayım: YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç ekranı 2023

Güncelleme Tarihi:

#YÖKDİL#YÖKDİL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 17:04

YÖKDİL sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM takvimine göre sonuçların erişime açılması için az bir zaman kaldı. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınava katılan adaylar sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

1/3YÖKDİL sonuçları için geri sayım: YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç ekranı 2023

YÖKDİL sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılan adaylar merakla sonuç açıklamasına odaklandı. ÖSYM sınav takviminde YÖKDİL sonuç tarihi de yer aldı. İşte detaylar...

2/3YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 2023 ÖSYM takvimine göre 14 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

3/3YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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