YÖKDİL sonuçları için geri sayım: YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç ekranı 2023

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YÖKDİL sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM takvimine göre sonuçların erişime açılması için az bir zaman kaldı. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınava katılan adaylar sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?