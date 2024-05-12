YKS sınav giriş belgesi 2024 takvimi || YKS (Üniversite sınavı) sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye giriş sınavlarının nerede yapılacağı, bu yıl sınava girecek olan öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu sene 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS kapsamında dört farklı sınav düzenlenecek ve bu sınavlara 3 milyonu aşkın aday katılacak. Adaylar, 2024 yılı sınav takvimine ÖSYM'nin resmi web sitesi "osym.gov.tr" üzerinden erişebiliyor. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?