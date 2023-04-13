YKS SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS (TYT, AYT, YDT sınav tarihi)

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.



Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.



Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



