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YKS SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? YKS (TYT, AYT, YDT sınav tarihi)

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sınav Belgesi#2023 YKS Sınav Yerleri Sorgulama#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 22:11

YKS sınav belgesi sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih için beklentiler arttı. Üniversite sınavına katılacak adaylar, YKS başvurularını 27 Mart-3 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. Adaylar T.C kimlik numaraları ile YKS sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. Peki, 2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, sınav tarihi ve sınav yeri sorgulama ekranı hakkında bilgiler.

1/4YKS SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı YKS (TYT, AYT, YDT sınav tarihi)

2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan adayların gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. Adayların heyecanla beklediği 2023 YKS (TYT/AYT/YDT) başvuruları tamamlandı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınav öncesi 2023 YKS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. 3 oturum olarak uygulanacak sınav için heyecanlı olan adaylar, üniversite sınavı yerlerinin açıklanacağı tarih için beklentilerini arttırdı. ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav yerleri söz konusu sınavdan 10 gün öncesinden başlamak üzere erişime açılıyor.

2/4YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

3/4YKS SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı YKS (TYT, AYT, YDT sınav tarihi)

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

4/42023 YKS NE ZAMAN

2023 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını bildiren Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.

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