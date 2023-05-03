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YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI 2023 || Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Yarısı Bizden Kampanyası#Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden#Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 13:22

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sayısı rekor rakamlara ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul’umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz” demişti. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

1/5YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI 2023 || Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler

Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası detayları, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yarısı Bizden başvuru sayısı rekor rakamlara ulaştı. Yarısı Bizden Kampanyası detayları http://yarisibizden.gov.tr adresinden açıklandı. Peki, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı...

2/5YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul'da yüzyılın dönüşümünün başladığını vurgulayan Bakan Kurum, "Güvenli konutlar için Yarısı Bizden kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http://yarisibizden.gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

3/5YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası 26 Nisan tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen Yarısı Bizden kampanyasına ilk 2 günde rekor katılım gerçekleşti. Yarısı Bizden kampanyası başvurusu için; e-Devlet ekranında “Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu” sekmesi üzerinden yapılan başvurularda başvuruların hak sahipleri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurularda bina fotoğrafının da sisteme yüklenilmesi talep ediliyor.

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4/5YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Bakan Kurum'un ayrıca "Adım adım dönüşüm süreci" başlığıyla paylaştığı görselde ise "Evinizi TOKİ ile dönüştürün" ifadeleriyle kampanyaya ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek.

120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek.

5/55 ADIMDA YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI

5 ADIMDA YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI

Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

 

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