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YARIN RESMİ TATİL Mİ, 19 MAYIS'TA DEVLET DAİRELİ AÇIK MI? Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı başlıyor! 19 ve 20 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar (İlkokul - Ortaokul - Lise) tatil mi, ders var mı?

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#19 Mayıs#Resmi Tatil#Okullar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 17:00

Yarın tatil mi, 19 Mayıs'ta devlet daireleri açık mı? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü yani yarın kamu kurum ve kuruluşlarında işi olanlar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Her milli bayramda olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bayramında da özellikle tatil planı yapacaklar ve resmi kurumlarda işi olanlar merak içerisinde "19 Mayıs tatil mi, resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu?" ve "20 Mayıs'ta üniversiteler, okullar (İlkokul - Ortaokul - Lise) tatil mi, ders var mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. 2025 Resmi Tatil Takvimi ve Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi'nim yayınlanmasının ardından merak edilen sorular cevabını buldu. İşte merak edilip araştırılan "19 Mayıs tatil mi, resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu, okul var mı?" sorunun cevabı...