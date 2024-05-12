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Ulusal Staj Programı sonuçları sorgulama ekranı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 2024 | Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Güncelleme Tarihi:

#Ulusal Staj Programı#Kariyer Kapısı#Ulusal Staj Programı Sonuçları 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 23:24

Ulusal Staj Programı sonuçları sorgulama ekranı Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 28 Aralık - 10 Mart tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları için adayların beklentileri yoğunlaştı. Yapılan açıklamaya göre stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Programa a staj teklifleri yıl sonuna kadar gönderilebilecek. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Ulusal Staj Programı sonuçları sorgulama ekranı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 2024 | Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 için gözler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları duyurusuna çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı başvuruları mart ayında tamamlandı. Başvuruların üzerinden geçen süreyle beraber sonuçlar için geri sayım başladı. Üniversite öğrenimine devam eden gençlerin mezun olmadan önce iş hayatını tecrübe edebilmeleri ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi için kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşlarındaki staj olanaklarından faydalanmasını sağlayan USP, işverenlerin erişimine açıldı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar.

2/5ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Yapılan duyuruya göre belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzunun işverenlere açılacağı ifade edildi. Tam tarih bilgisinin önümüzdeki hafta itibariyle netlik kazanması bekleniyor.

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3/5ULUSAL STAJ PROGRAMI İŞVERENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

ULUSAL STAJ PROGRAMI İŞVERENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı. Program’a staj teklifleri yıl sonuna kadar gönderilebilecek.

4/5ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik staj programıdır.

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5/5ULUSAL STAJ PROGRAMI ŞARTLARI NELER

ULUSAL STAJ PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri
• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

 

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