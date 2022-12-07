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Twitch yayıncısı Melih Kalkan 14 yaşında hayatını kaybetti... Kahreden haberi Cantuğ Özsoy verdi...

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#Melih Kalkan#Twitch#UNLOST
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 15:47

Twitch platformunda yayınlar yapan ve özellikle oyunlardaki başarısı ile adından söz ettiren Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üzücü haberi bir çok yayını birlikte yaptıkları 'UNLOST' olarak bilinen ünlü yayıncı Cantuğ Özsoy sosyal medya hesabından duyurdu.

1/4Twitch yayıncısı Melih Kalkan 14 yaşında hayatını kaybetti... Kahreden haberi Cantuğ Özsoy verdi...

14 yaşındaki Twitch yayıncısı Melih Kalkan rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyunlarda sergilediği yeteneği ve pozitif tavırlarıyla herkesin beğenisini ve sevgisini kazanan Melih Kalkan kısa sürede popüler olmuştu.

2/4Twitch yayıncısı Melih Kalkan 14 yaşında hayatını kaybetti... Kahreden haberi Cantuğ Özsoy verdi...

Durumunun bir süredir ağır seyrettiği bilinen Melih tedavi gördüğü hastanede maalesef kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek aramızdan ayrıldı.

Kistik fibrozis nedir? Çocuklarda sık görülen kistik fibrozis hastalığı belirtileri ve tedavisi nelerdir?

3/4Twitch yayıncısı Melih Kalkan 14 yaşında hayatını kaybetti... Kahreden haberi Cantuğ Özsoy verdi...

Üzücü haberin duyulmasının ardından E-Spor dünyası ve yayıncılar Melih'in ardından başsağlığı mesajları yayınladı

4/4Twitch yayıncısı Melih Kalkan 14 yaşında hayatını kaybetti... Kahreden haberi Cantuğ Özsoy verdi...
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#Melih Kalkan#Twitch#UNLOST