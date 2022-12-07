Twitch yayıncısı Melih Kalkan 14 yaşında hayatını kaybetti... Kahreden haberi Cantuğ Özsoy verdi...

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14 yaşındaki Twitch yayıncısı Melih Kalkan rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyunlarda sergilediği yeteneği ve pozitif tavırlarıyla herkesin beğenisini ve sevgisini kazanan Melih Kalkan kısa sürede popüler olmuştu.
Durumunun bir süredir ağır seyrettiği bilinen Melih tedavi gördüğü hastanede maalesef kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek aramızdan ayrıldı.
Kistik fibrozis nedir? Çocuklarda sık görülen kistik fibrozis hastalığı belirtileri ve tedavisi nelerdir?
Üzücü haberin duyulmasının ardından E-Spor dünyası ve yayıncılar Melih'in ardından başsağlığı mesajları yayınladı