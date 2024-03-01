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Tuz tüketimine dikkat! Böbrek hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı… Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Tuzun Zararları#Günlük Tuz Miktarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 09:24

Tuz, vücudumuz için gerekliliği tartışmasız bir besin ama yeterince tüketildiğinde… Özellikle ülkemiz tuz tüketiminde oldukça yüksek bir orana sahip. Yapılan yeni bir araştırmaya göre ise yemeklere tuz eklemenin böbrek hastalığına yakalanma olasılığını yüzde 11'e kadar artırdığı ortaya çıktı. Peki tuz neden sağlığımızı etkiliyor? Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı? İşte detaylar…

1/8Tuz tüketimine dikkat Böbrek hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı… Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı

Tuz; vücudumuzda suyun tutulması ve kasların çalışması için gerekli bir gıda olarak biliniyor. Besinleri işleyerek saklamak ve yemeklerin lezzetini arttırmak için sofralarımızda yer alıyor. Fakat biraz fazlasını tüketmek, çok ciddi hastalıklara yol açıyor.

2/8SIKLIKLA TUZ TÜKETMEK FELÇ VE KANSERE NEDEN OLUYOR

SIKLIKLA TUZ TÜKETMEK FELÇ VE KANSERE NEDEN OLUYOR

Bu konuda uzun yıllardır bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. En son ABD’nin Louisiana eyaletindeki Tulane Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yaptıkları çalışmada yiyeceklere sıklıkla tuz eklemenin kardiyovasküler hastalık, felç ve kanser gibi hastalıklara neden olduğu sonucuna varmıştı.

Ayrıca yemeklerini her zaman tuzlayanlar, hiç tuz kullanmayanlar ya da nadiren tuz kullananlara göre erken ölme riski yüzde 28 daha fazla çıkmıştı. 50 yaşında, her zaman tuz ekleyen erkeklerin ve kadınların yaşam beklentisi de erkelerde 2,3 yıl kadınlarda ise 1,5 yıl daha kısa olarak görüldüğünün altı çizilmişti.

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3/8DİKKAT YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE FAZLA TUZ TÜKETMEK BÖBREK HASTALIĞINA NEDEN OLUYOR

DİKKAT! YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE FAZLA TUZ TÜKETMEK BÖBREK HASTALIĞINA NEDEN OLUYOR

Geçtiğimiz günlerde ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) tuz tüketimine dair önemli bir uyarı yapıldı. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya dikkat çeken CDC, yemeklere rutin olarak tuz eklemenin böbrek hastalığına yakalanma olasılığını yüzde 11'e kadar artırabileceğini açıkladı.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya, başlangıçta böbrek hastalığı olmayan ve yıl boyunca takip edilen 37 ila 73 yaş arasındaki 465 bin 288 kişi katıldı. Bu süre içinde 22 bin 31 katılımcıda böbrek hastalığı gelişti. Araştırmacılar, çalışmaya katılanların yiyeceklerine sofra tuzu ekleme sıklığı arttıkça böbrek hastalığına yakalanma olasılıklarının da arttığını tespit etti

4/8Tuz tüketimine dikkat Böbrek hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı… Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı

Nadiren veya hiç tuz eklemeyen katılımcılarla karşılaştırıldığında, yemeklerine bazen tuz eklediklerini söyleyenlerin böbrek hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 4 daha fazlayken, bu risk genellikle ekleyenler için yüzde 7'ye ve yemeklerine her zaman tuz eklediklerini söyleyenler için de yüzde 11'e çıktı. Çalışmayı yürüten bilim insanları, “Sofrada yiyeceklere tuz ekleme sıklığını azaltmak, genel popülasyonda böbrek hastalığı riskini azaltmak için değerli bir strateji olabilir” açıklamasında bulundu.

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5/8Tuz tüketimine dikkat Böbrek hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı… Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı

CDC’nin verilerine göre, kronik böbrek hastalığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 37 milyon yetişkini etkiliyor. Genellikle yavaş gelişen hastalık, iki böbreğin vücudun kan akışındaki fazla atık ve suyu yeterince filtreleyememesine neden oluyor. Bu da başka sağlık sorunlarına gelişmesinde etkili oluyor.

6/8TÜRKİYE’DE TUZ TÜKETİMİ NE DÜZEYDE

TÜRKİYE’DE TUZ TÜKETİMİ NE DÜZEYDE?

Ülkemizde de tuz tüketim miktarı oldukça yüksek. Örneğin 2008’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye’deki tuz tüketimi incelemesinde, günlük 18 gram tuz tükettiğimiz saptandı. Sonrasında 2011’de yurt genelinde tüketilen tuz miktarını azaltmak için çalışmalar ve bilgilendirmeler yapıldı.

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7/8Tuz tüketimine dikkat Böbrek hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı… Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı

Zaman ilerledikçe ve beslenme üzerine bilgi düzeyi arttıkça bu oran 10.2 gram düzeyine kadar geriledi. Ancak hâlâ günlük almamız gereken maksimum tuz miktarının 2 kat üzerinde bulunuyoruz. Uzmanlar günlük tuz tüketiminin 5 gram ile sınırlamak gerektiği konusunda uyarıyor. Bu da günlük yaklaşık bir tepeleme çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı tuz anlamına geliyor

8/8ÇOCUKLAR NE KADAR TUZ TÜKETMELİ

ÇOCUKLAR NE KADAR TUZ TÜKETMELİ?

Tuzla ilgili yapılan araştırmalarda 1-3 yaş arası çocuklarda günlük tüketilen tuz miktarı 2 gramı, 4-6 yaş aralığında ise 3 gramı aşmamalı. 7-10 yaş arasında ise günlük tuz tüketiminin en çok 5 gram olmasına dikkat edilmeli.

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#Tuzun Zararları#Günlük Tuz Miktarı

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