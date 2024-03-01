Tuz tüketimine dikkat! Böbrek hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı… Günlük tuz tüketim miktarı ne kadar olmalı?

SIKLIKLA TUZ TÜKETMEK FELÇ VE KANSERE NEDEN OLUYOR

Bu konuda uzun yıllardır bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. En son ABD’nin Louisiana eyaletindeki Tulane Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yaptıkları çalışmada yiyeceklere sıklıkla tuz eklemenin kardiyovasküler hastalık, felç ve kanser gibi hastalıklara neden olduğu sonucuna varmıştı.



Ayrıca yemeklerini her zaman tuzlayanlar, hiç tuz kullanmayanlar ya da nadiren tuz kullananlara göre erken ölme riski yüzde 28 daha fazla çıkmıştı. 50 yaşında, her zaman tuz ekleyen erkeklerin ve kadınların yaşam beklentisi de erkelerde 2,3 yıl kadınlarda ise 1,5 yıl daha kısa olarak görüldüğünün altı çizilmişti.