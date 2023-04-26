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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023: Son dakika haberleri... Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kabul oldu mu? Kamu işçisi zam oranı bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Kçp#Kamu Çerçeve Protokolü#Kçp Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 14:20

Toplu iş sözleşmesi kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü gündemde tutulmaya devam ediliyor. İşçi sendikalarının talebi doğrultusunda 15 bin TL tavan ücret beklentisini ileten TÜRK-İş, ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam olduğunu sözlerine eklemişti. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kabul edilecek mi? Kamu işçisi zam oranı hakkında son dakika bilgileri

1/5TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023: Son dakika haberleri... Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kabul oldu mu Kamu işçisi zam oranı bilgisi

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde sona yaklaşıldı. Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanları ilgilendiren kamuda toplu sözleşme zammında son durum açıklaması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay "Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam" ifadelerini kullandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için resmi tarih açıklanmazken, 1 Mayıs öncesinde imzalanması ön görülüyor.

2/5KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu çerçevede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Türk-İş Başkanı Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 12 bin lira olduğunu açıkladı. Ayrıca İşçi talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu sözlerine ekledi.

3/5“12 BİN LİRA TABAN ÜCRET VE YÜZDE 40’LIK ZAM TEKLİF EDİLDİ”

“12 BİN LİRA TABAN ÜCRET VE YÜZDE 40’LIK ZAM TEKLİF EDİLDİ”

Bundan 2 hafta evvel işveren temsilcisi olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (Tühis), 700 bin kamu işçisi için taban ücreti için 11 bin 500 lira ve yüzde 30’luk zam teklif ettiğini hatırlatan Atalay, “Biz bugün kamu koordinasyon kurulu olarak bu sabah toplantı yaptık. Hak-İş de kendi koordinasyon kurulu ile bir toplantı yaptı. Saat 14.30 civarında da bakan bey ile buluştuk. Bakan bey bize 12 bin lira taban ücret, yüzde 30’luk zammın da yüzde 40 civarında bir rakam teklif ettiğini açıkladı. Bugüne kadar işleyen süreç göz önüne alındığında yapılan bu teklif güzel bir teklif fakat bizim için yeterli olmadığını söyledik. Bayrama kadar yetişeceğini zannetmiyorum. İle bir teklifin hemen bayram bitiminde, pazartesi veya Salı günü bir teklif sunmalarını bekliyoruz. 2 haftadır yürüttüğümüz süreçte gelinen son nokta bu. Süreç içerisindeki gelişmelerin olumlu olduğunu ama kabul ettiğimiz bir nokta değil. 12 bin liralık taban ücreti düşük bir ücret, yüzde 40’lık zam oranının da bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor.

4/5TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023: Son dakika haberleri... Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kabul oldu mu Kamu işçisi zam oranı bilgisi

Sürecin halen devam ettiğini belirten Atalay, “Bizim yüzde 45 zam istedik. Bu bir pazarlık, burada 9 binlik tekliften 11 bin 500’e, sonrada 12 binlik teklife geldik. Zam yüzdesi de yüzde 30’du, yüzde 40’a geldik. Ocak ayında memura refah payı dahil yüzde 30 vermişlerdi, biz yüzde 40’lara geldik. Dediğim gibi bu bir pazarlık, verilen rakam çok küçümsenecek bir rakam değil ama bizim de kabul ettiğimiz bir rakam değil. Önümüzdeki günlerde hesapları bir daha tazelesinler. Arzu ettiğimiz bir rakamsa imzalarız, arzu etmediğimiz bir rakam da gelirse yok deriz ve yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

5/5KAMU İŞÇİSİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK

KAMU İŞÇİSİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanacağı tarih henüz açıklanmadı.

Ancak sözleşmenin 1 Mayıs öncesi imzalanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#Kçp#Kamu Çerçeve Protokolü#Kçp Haberleri