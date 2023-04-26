TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023: Son dakika haberleri... Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kabul oldu mu? Kamu işçisi zam oranı bilgisi

“12 BİN LİRA TABAN ÜCRET VE YÜZDE 40’LIK ZAM TEKLİF EDİLDİ”

Bundan 2 hafta evvel işveren temsilcisi olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (Tühis), 700 bin kamu işçisi için taban ücreti için 11 bin 500 lira ve yüzde 30’luk zam teklif ettiğini hatırlatan Atalay, “Biz bugün kamu koordinasyon kurulu olarak bu sabah toplantı yaptık. Hak-İş de kendi koordinasyon kurulu ile bir toplantı yaptı. Saat 14.30 civarında da bakan bey ile buluştuk. Bakan bey bize 12 bin lira taban ücret, yüzde 30’luk zammın da yüzde 40 civarında bir rakam teklif ettiğini açıkladı. Bugüne kadar işleyen süreç göz önüne alındığında yapılan bu teklif güzel bir teklif fakat bizim için yeterli olmadığını söyledik. Bayrama kadar yetişeceğini zannetmiyorum. İle bir teklifin hemen bayram bitiminde, pazartesi veya Salı günü bir teklif sunmalarını bekliyoruz. 2 haftadır yürüttüğümüz süreçte gelinen son nokta bu. Süreç içerisindeki gelişmelerin olumlu olduğunu ama kabul ettiğimiz bir nokta değil. 12 bin liralık taban ücreti düşük bir ücret, yüzde 40’lık zam oranının da bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor.