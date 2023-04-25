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TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR 2023 || TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor? TOGG kredisi faiz oranı ne kadar?

Güncelleme Tarihi:

#TOGG Kredisi#Togg#TOGG Kredisi Faiz Oranı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 16:09

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ön siparişlerin alınmasının ardından ödemeleri ile de gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarla vatandaşlara TOGG kredisi müjdesini verdi. Erdoğan konuşmasında, "Kamu bankalarımız TOGG için araç fiyatının yarısı kadar tutara kredi kullandıracak" dedi. Peki, TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor? TOGG kredisi faiz oranı ne kadar? İşte TOGG kredisi veren bankalar...

1/3TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR 2023 || TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor TOGG kredisi faiz oranı ne kadar

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yıllardır beklenen otomobilini tanıttıktan sonra, yapılan çekilişle ilk sahipler belirlendi. 2023 yılında toplam 20 bin aracın teslim edilmesi hedeflenirken, TOGG almak isteyenlere de kredi yolu açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankalarının kredi verilebileceğini ifade etti. Peki, TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor? TOGG kredisi faiz oranı ne kadar?

2/3TOGG KREDİSİ NE KADAR, HANGİ BANKALAR VERİYOR

TOGG KREDİSİ NE KADAR, HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar." açıklamasında bulundu.

3/3TOGG KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN

TOGG KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOGG kredi paketinin ne zaman devreye gireceği kullanıcılar tarafından takip ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenen TOGG'da ilk araçlar nisan ayında sahiplerine teslim edilecek. Yerli elektrikli otomobil TOGG'da 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuldu. Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri bulunan TOGG'un sahibi olmak isteyenler kredi için kamu bankalarına başvurabilecek. TOGG kredi imkanı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, otomobilde de bunu yapmak mümkündür." dedi. Ancak TOGG kredi başvuru detayları henüz açıklanmadı.

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