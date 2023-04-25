TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR 2023 || TOGG kredisi ne kadar, hangi bankalar veriyor? TOGG kredisi faiz oranı ne kadar?

TOGG KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOGG kredi paketinin ne zaman devreye gireceği kullanıcılar tarafından takip ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenen TOGG'da ilk araçlar nisan ayında sahiplerine teslim edilecek. Yerli elektrikli otomobil TOGG'da 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuldu. Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri bulunan TOGG'un sahibi olmak isteyenler kredi için kamu bankalarına başvurabilecek. TOGG kredi imkanı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak, otomobilde de bunu yapmak mümkündür." dedi. Ancak TOGG kredi başvuru detayları henüz açıklanmadı.