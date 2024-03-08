Televizyonunuzun sesi eskisi kadar yüksek çıkmıyorsa sebebi bu olabilir... 'Ben iyi duyuyorum, çevremdekiler net konuşmuyor'

"Restoran çok gürültülüydü değil mi? Söylediğin hiçbir şeyi duyamadım."

"Televizyon iyice eskidi galiba, hiç sesi çıkmıyor."

Bu cümleleri son zamanlarda sık sık kullanmaya başladıysanız, kulaklarınız eskisi kadar iyi duymuyor olabilir.

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde bulunan Mayo Clinic'te işitme uzmanı olan Jennifer Gonzalez, işitme kaybının en klasik semptomlarından birinin etrafınızdaki herkesin birdenbire mırıldanmaya karar vermesi olduğunu söyledi ve ekledi:

"Sürekli aynı şeyleri tekrar etmekten bıkmış akrabaları tarafından muayeneye getirilen ileri yaştaki hastalarım hep, 'Ben gayet iyi duyuyorum aslında ama çevremdekilerin daha net konuşması gerekiyor' derler."

Tıptaki adı presbiakuzi olan yaşa bağlı işitme kaybı aslında oldukça yaygın bir durum. Dünya genelinde, yaşa bağlı işitme kaybı yaşayan yetişkinlerin sayısı 328 milyon civarında. 65 yaş üstü nüfusta her üç kişiden birinin presbiakuziden etkilendiği tahmin ediliyor.

Presiakuzi önlenebilir bir durum olmasa da işitme duyunuzu korumak için alabileceğiniz bazı önlemler mevcut.