Televizyonunuzun sesi eskisi kadar yüksek çıkmıyorsa sebebi bu olabilir... 'Ben iyi duyuyorum, çevremdekiler net konuşmuyor'

İŞİTME CİHAZLARINI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN

İşitme cihazlarının son 10 yılda büyük gelişme gösterdiğini belirten Dr. Dwyer, "Daha iyi bir teknolojiye sahipler. Yankı yapmıyorlar. Büyük ve bej rengi değiller" dedi. Dr. Dwyer, bazılarının uyumlu cihazlara Bluetooth yoluyla kablosuz olarak bağlanabildiğini, böylece telefonla konuşma ya da podcast dinleme gibi eylemlerin doğrudan işitme cihazı ile yapılabildiğini söyledi.

İşitme cihazı kullanma konusunda gönülsüz olan kişiler, işitme cihazlarının bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını gösteren çalışmaları hatırlatan Dr. Gonzalez ise, "Yani beyin sağlığınıza da iyi gelebilirler" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın "How to Spot Hearing Loss as You Age" başlıklı haberinden derlenmiştir.