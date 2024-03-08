Televizyonunuzun sesi eskisi kadar yüksek çıkmıyorsa sebebi bu olabilir... 'Ben iyi duyuyorum, çevremdekiler net konuşmuyor'

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin yaşa bağlı işitme kaybına ilişkin sayfasında, işitme duyusunu kaybettiğini düşünenlerin kendi kendine sorması gereken sorular şöyle sıralanıyor:
İşitme probleminiz televizyon izlerken veya radyo dinlerken zorluk yaşamanıza neden oluyor mu?
İşitme probleminiz bir sosyal ortamda zorluk yaşamanıza neden oluyor mu?
İşitme probleminiz ailenizin üyeleriyle konuşurken kendinizi sinirli hissetmenize neden oluyor mu?
İşitme probleminiz, bir grup insanla birlikteyken kendinizi dışlanmış hissetmenize neden oluyor mu?
İşitme probleminiz arkadaşlarınızı, akrabalarınızı veya komşularınızı ziyaret ederken zorluk yaşamanıza neden oluyor mu?
İşitme probleminizin sizi zorlandığı hissediyor musunuz?
İşitme duyunuzla ilgili herhangi bir zorluğun kişisel veya sosyal yaşamınızı sınırladığını veya engellediğini düşünüyor musunuz?
İşitme probleminiz arkadaşlarınızla konuşurken kendinizi rahatsız hissetmenize neden oluyor mu?
İşitme probleminiz insan gruplarından kaçınmanıza neden oluyor mu?
İşitme sorununuz arkadaşlarınızı, akrabalarınızı veya komşularınızı istediğinizden daha az ziyaret etmenize neden oluyor mu?