×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

TBMM gündem konuları 14 Ekim 2025: Meclis'te bu hafta görüşülecek konular neler, Genel Kurul'a hangi konular gelecek?

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Gündem Konuları#Mecliste Bu Hafta#TBMM Görüşülecek Konular Neler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 21:31

Meclis Genel Kurulu, bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Haftalık çalışmasına 14 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Öte yandan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Peki, Meclis'te bu hafta görüşülecek konular neler, Genel Kurul'a hangi konular gelecek? İşte, ayrıntılar.