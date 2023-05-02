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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 2 Mayıs 2023 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile tam 15 milyon TL devretti!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 22:41

Büyük ikramiyesiyle çekilen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından heyecanla beklenen 2 Mayıs 2023 tarihli Süper Loto canlı çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Noter huzurunda bu akşamki Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ve Süper Loto sorgulama ekranı Milli Piyango Online internet adresinden erişime açıldı. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 15.062.443,55 TL'lik ikramiye devretti. . Bu akşamki Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye kazançları öğrenilebilecek. İşte, 2 Mayıs 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) 2 Mayıs 2023 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ile tam 15 milyon TL devretti

2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım sona erdi. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. 5 bilen 7 kişi ise 82.146,25 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları salı akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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