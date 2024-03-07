Sosyal anksiyeteniz mi var? Bu durum aslında bağırsaklarınızda yaşanıyormuş

Tedaviye başladıktan 10 gün sonra fareler, sosyallik, genel kaygı, bağırsak fonksiyonu, depresyon ve korku gibi bir dizi fonksiyonu incelemek için birçok testten geçirildi. Çoğu testte iki fare grubu benzer şekilde performans gösterdi.

Ancak sosyal anksiyete bozukluğu olan insanlardan nakil alan grubun çok daha kötü performans gösterdiği bir test vardı; sosyal korku testi. Bu deneyde bilim insanları farelerde sosyal ipuçlarının tetiklediği bir korku yarattı ve ardından bu korkunun ne kadar sürede geçtiğini ölçtü.