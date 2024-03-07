Sosyal anksiyeteniz mi var? Bu durum aslında bağırsaklarınızda yaşanıyormuş

Bir değişikliğin diğerine nasıl yol açtığı tam olarak belli değil ancak bilim insanları bunun bağışıklık sistemiyle ilgili olduğundan şüpheleniyor; sosyal anksiyete bozukluğu olanlardan nakil yapılan farelerde inflamasyon belirteçleri arttı ve bu belirteçler kan-beyin bariyerini geçebiliyor.
Çalışmanın yazarları, “Bu durum, mikrobiyotanın hastalıkta sosyal korku tepkilerinin artmasında nedensel bir rol oynayabileceğini gösteriyor. İleriye doğru bakıldığında, mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni, sosyal anksiyete bozukluğu semptomları iyileştirmek için yeni tedavilerin belirlenmesi için ideal bir hedeftir” dedi.