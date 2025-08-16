×
SON DEPREMLER 16 AĞUSTOS 2025 AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ || Az önce deprem nerede oldu son dakika? AFAD, Kandilli son dakika deprem listesi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 13:07

AFAD verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 09:01'de, 11.56 kilometre derinlikte, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ağustos'ta da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 13.13'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Sındırgı'da saat 12.06'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Gün içerisinde Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD, Kandilli son depremler...