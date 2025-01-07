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Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Çanakkale, İzmir ve Muğla'ya sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Yarın Hava Nasıl Olacak#İstanbula Kar Yağacak Mı
Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbula kar ne zaman yağacak Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak Meteorolojiden Çanakkale, İzmir ve Muğlaya sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 01:18

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı yerlerinde kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da da sıcaklıklar arttı. Ocak ayının gelmesiyle 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtına gözler çevrildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı tarihini 'kesin' diyerek açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'de çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Ocak hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi ama 10-11'i gibi gelecek diyorduk, fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı Ocak ve Şubat ayıdır zaten, Aralık'ta pek yağmaz. Şimdiye kadar 2 yılbaşında İstanbul'a kar yağmış.

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Kar bu hafta ve önümüzdeki hafta pek gözükmüyor ama Salı'dan itibaren lodos hakim olacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece artacak. 15-16 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Bugün Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışı var.

Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbula kar ne zaman yağacak Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak Meteorolojiden Çanakkale, İzmir ve Muğlaya sağanak uyarısı

8 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbula kar ne zaman yağacak Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak Meteorolojiden Çanakkale, İzmir ve Muğlaya sağanak uyarısı

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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbula kar ne zaman yağacak Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak Meteorolojiden Çanakkale, İzmir ve Muğlaya sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbula kar ne zaman yağacak Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak Meteorolojiden Çanakkale, İzmir ve Muğlaya sağanak uyarısı

ZONGULDAK 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | İstanbula kar ne zaman yağacak Bugün (8 Ocak) hava nasıl olacak Meteorolojiden Çanakkale, İzmir ve Muğlaya sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -14°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -16°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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