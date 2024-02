Sevgililer Günü'nde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir! Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

ROMANTİZMİN GÜLLERLE SINIRLI KALMASINA GEREK YOK

Bununla yüzleşmek önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Evet, taze bir buket gül anlık güzellik demek. Ancak o buketin hangi süreçlerden geçtiğini, bize gelene kadar çevreye ne kadar zarar verdiğini hatırlamakta fayda var. En sevdiğimiz çiçekleri mevsiminde satın alabiliriz. Bir buket nergis, yasemin ya da lale de en az güller kadar güzel. Romantizmin güllerle sınırlı kalmasına gerek yok. Çünkü doğanın güzelliğini iç mekâna taşıma çabamız o güzelliğin kendisine zarar verdiğinde, yaşam tarzımızın saçmalığını sorgulamamızı gerekiyor.



The Washington Post'un 'Why giving roses on Valentine’s Day — or any day — is really a bad idea' başıklı haberinden derlenmiştir.