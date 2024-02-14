Sevgililer Günü'nde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir! Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

PEKİ NE YAPACAĞIZ?

İyi haber şu ki, bundan vazgeçmemize gerek yok. Çünkü sektörün iklim üzerindeki etkisini azaltmak için yapabileceği pek çok şey var. Seraların yenilenebilir enerji ile ısıtılması gerekiyor ve ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirdikçe bu daha da kolaylaşacak.



Bu, özellikle dünyanın en büyük kesme çiçek ihracatçısı olan Hollanda için çok önemli. Bulutlu, kuzey iklimine sahip bu ülkede, çoğunluğu fosil yakıtlarla çalışan, yüksek otomasyonlu ve enerji yoğunluklu seralar standart. Kısa bir süre önce Hollanda hükümeti ve bahçecilik sektörü bu seralardan kaynaklanan emisyonları azaltma konusunda anlaşmaya vardı.