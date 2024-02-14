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Sevgililer Günü'nde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir! Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

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#Sevgililer Günü#Gül#Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 09:19

Sevgililer Günü için romantik olmayan bir soru: Güller olmadan yaşayabilir miyiz? Evet, güller dünya çapında en popüler kesme çiçekler ve gerçekten çok güzeller. Ancak her gün durmaksızın, seralardan kapınıza kadar yeni kesilmiş gülleri getirmek için yapılan küresel yarış, onları çevre açısından korkunç riskli hale getiriyor. Sonuç olarak ise taze çiçekler, devasa bir karbon ayak izine sahip 34 milyar dolarlık küresel bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Peki sizce romantizmin güllerle sınırlı kalmasına gerek var mı?

1/10Sevgililer Gününde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

ABD'de satılan çiçeklerin yüzde 80'i ithal ediliyor ve bunların çoğu Kolombiya ve Ekvador'dan geliyor. Bir gülün yetişmesi 15 hafta kadar sürüyor. 15 haftanın sonunda güller kesilir kesilmez, hassas şekilde koordine edilmiş bir yarış başlıyor…

2/10Sevgililer Gününde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

Taze kalmaları için çiçekler soğutularak uyku haline getiriliyor ve soğutmalı kamyonlarla havalimanlarına taşınıyor. Havaalanında, Miami'ye giden bir uçağa yükleniyorlar. 14 Şubat’tan önceki haftalar boyunca her gün 30'dan fazla uçuş Kolombiya'dan Miami'ye çiçek taşıyor. Yaklaşık dört saat sonra güller Miami'ye iniyor. Soğutulmuş depolara taşınıyor ve ABD gümrüğü tarafından denetleniyorlar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanına gönderilmek üzere soğutmalı kamyonlara yükleniyorlar. Güller mağazalara ulaştığında, toplanmalarının üzerinden 48 saat gibi kısa bir süre geçmiş oluyor. Bu hızlı akış hiç durmuyor. Herhangi bir saatte, herhangi bir yerde satılabilen bu çiçeklerin ‘seri üretim’ yarışı, doğanın yok edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

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3/10 TAZE ÇİÇEKLER, KARBON AYAK İZİNE SAHİP 34 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL BİR SEKTÖR

TAZE ÇİÇEKLER, KARBON AYAK İZİNE SAHİP 34 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL BİR SEKTÖR

Elbette süreç sadece ABD’de böyle işlemiyor. Çiçeklerle dolu uçaklar her gün dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. Kolombiya'dan gelen krizantemler Japonya'ya, Kenya'dan gelen güller İngiltere’ye, Ekvador'dan gelen karanfiller Rusya'ya uçuyor. İthal edilen kesme çiçeklerin neredeyse tamamı aynı emisyon yoğunluklu yolculuktan geçiyor: İklim kontrollü seralar, soğutmalı kamyonlar ve uzun, soğuk bir uçuş. Sonuç olarak ise taze çiçekler, devasa bir karbon ayak izine sahip 34 milyar dolarlık küresel bir sektör olarak karşımıza çıkıyor.

4/10ÇİÇEKLER İKLİME EN ÇOK ZARAR VEREN ÜRÜNLER

ÇİÇEKLER İKLİME EN ÇOK ZARAR VEREN ÜRÜNLER!

Dünyanın dört bir yanına taşıdığımız diğer bozulabilir ürünlerle karşılaştırıldığında, çiçekler belki de iklime en çok zarar veren ürünler. Peki bunun nedeni nedir?

Neredeyse diğer her şey, hava taşımacılığının yüzde 1'i kadar karbon ayak izine sahip olan gemilerle taşınıyor. İklim uzmanı Mike Berners-Lee tarafından 2020 yılında İngiliz marketlerinde satılan ürünler üzerinde yapılan bir analiz, bir buket ithal çiçeğin Brezilya'da ormansız bir arazide yetiştirilen ve Londra'da tüketilen yaklaşık 250 gramlık bir biftekten daha önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

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5/10Sevgililer Gününde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

Kabul ediyoruz, çiçekleri çok sevenler için bu durum gerçekten şok edici. Hatta birçoğunuzun “Ama çok güzeller” dediğini dahi duyar gibiyiz. Çiçekler gerçekten çok güzeller ve hayatımızda hem gerçek hem de sembolik roller oynuyorlar. Sempati, sevgi, pişmanlık, hürmet ya da ilgiyi çok az şeyin başarabileceği şekilde ifade ediyorlar.

6/10PEKİ NE YAPACAĞIZ

PEKİ NE YAPACAĞIZ?

İyi haber şu ki, bundan vazgeçmemize gerek yok. Çünkü sektörün iklim üzerindeki etkisini azaltmak için yapabileceği pek çok şey var. Seraların yenilenebilir enerji ile ısıtılması gerekiyor ve ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirdikçe bu daha da kolaylaşacak.

Bu, özellikle dünyanın en büyük kesme çiçek ihracatçısı olan Hollanda için çok önemli. Bulutlu, kuzey iklimine sahip bu ülkede, çoğunluğu fosil yakıtlarla çalışan, yüksek otomasyonlu ve enerji yoğunluklu seralar standart. Kısa bir süre önce Hollanda hükümeti ve bahçecilik sektörü bu seralardan kaynaklanan emisyonları azaltma konusunda anlaşmaya vardı.

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7/10HAVA TAŞIMACILIĞINDAN UZAKLAŞILMALI

HAVA TAŞIMACILIĞINDAN UZAKLAŞILMALI

En önemlisi, sektörün hava taşımacılığından uzaklaşması gerekiyor. Bazı şirketler çok daha az emisyona neden olan deniz yoluyla çiçek nakliyesini denemeye başladı bile. Konteynırlardaki atmosferin dikkatlice kontrol edilmesiyle, kesilmiş sapların haftalarca hareketsiz kalması mümkün olabiliyor. Batılı ülkelerin çoğu henüz tek tek sektörlerin hava taşımacılığına olan bağımlılıklarını azaltmalarını zorunlu kılmadı. Ancak kanun koyucular bu kararları vermeye başlarsa, kesme çiçek endüstrisi düzenlenecek ilk sektörler arasında olmalı.

8/10GÜL, KRİZANTEM VE KARANFİLDEN UZAK DURUN

GÜL, KRİZANTEM VE KARANFİLDEN UZAK DURUN

Öte yandan sadece sektörün adımları değil tüketicilerin tercihleri de kesme çiçek yarışında önemli bir fark yaratabilir. Konunun uzmanları, ithal çiçeklerin büyük çoğunluğunu oluşturan üç tür olan gül, krizantem ve karanfilden kaçınılması gerektiğini, çiçekler yerel olarak yetiştirildiğinde ve mevsiminde olduğunda bir buketin çevresel etkisinin azaldığını söylüyor.

Dayanıklı ve uzun vazo ömrüne sahip olan bu üç büyük tür, ucuz seri üretim ve dünya çapında hızlı teslimat için mükemmel seçenekler. Bu sebeple daha az bilinen çiçekleri satın almak, kesme çiçek yarışının etkilerini azaltmak için etkili bir yol gibi görünüyor.

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9/10ZİNCİR SATICILARI DEĞİL, YEREL MAĞAZALARI TERCİH EDİN

ZİNCİR SATICILARI DEĞİL, YEREL MAĞAZALARI TERCİH EDİN

Tüketiciler olarak bizlerin yapabileceği bir başka şey de zincirler yerine, yerel bir çiçekçiden gül, karanfil ve krizantem dışında bir buket satın almak. Daha etkili olacak yol ise, çiçeği direkt yetiştiricinin kendisinden satın almak olacaktır.

Sonuçta, çiçek endüstrisinin çevreye verdiği zararlar, ucuz ve anlık tatmin arzumuzdan ve özel sektörün bunu üretmek için acımasızca verimli bir şekilde istekli olmasından kaynaklanıyor. İnsanların ve gezegenin refahı ikinci sırada geliyor.

10/10ROMANTİZMİN GÜLLERLE SINIRLI KALMASINA GEREK YOK

ROMANTİZMİN GÜLLERLE SINIRLI KALMASINA GEREK YOK

Bununla yüzleşmek önceliklerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Evet, taze bir buket gül anlık güzellik demek. Ancak o buketin hangi süreçlerden geçtiğini, bize gelene kadar çevreye ne kadar zarar verdiğini hatırlamakta fayda var. En sevdiğimiz çiçekleri mevsiminde satın alabiliriz. Bir buket nergis, yasemin ya da lale de en az güller kadar güzel. Romantizmin güllerle sınırlı kalmasına gerek yok. Çünkü doğanın güzelliğini iç mekâna taşıma çabamız o güzelliğin kendisine zarar verdiğinde, yaşam tarzımızın saçmalığını sorgulamamızı gerekiyor.

The Washington Post'un 'Why giving roses on Valentine’s Day — or any day — is really a bad idea' başıklı haberinden derlenmiştir.

 

 

 

 

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#Sevgililer Günü#Gül#Karanfil

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