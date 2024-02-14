Sevgililer Günü'nde ya da herhangi bir günde gül hediye etmek çok kötü bir fikir! Nedeni ise hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi…

TAZE ÇİÇEKLER, KARBON AYAK İZİNE SAHİP 34 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL BİR SEKTÖR
Elbette süreç sadece ABD’de böyle işlemiyor. Çiçeklerle dolu uçaklar her gün dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. Kolombiya'dan gelen krizantemler Japonya'ya, Kenya'dan gelen güller İngiltere’ye, Ekvador'dan gelen karanfiller Rusya'ya uçuyor. İthal edilen kesme çiçeklerin neredeyse tamamı aynı emisyon yoğunluklu yolculuktan geçiyor: İklim kontrollü seralar, soğutmalı kamyonlar ve uzun, soğuk bir uçuş. Sonuç olarak ise taze çiçekler, devasa bir karbon ayak izine sahip 34 milyar dolarlık küresel bir sektör olarak karşımıza çıkıyor.