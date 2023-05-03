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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdım ne zaman gelecek? YSK seçmen kağıdı sorgulama e-Devlet

Güncelleme Tarihi:

#Seçmen Kağıdı#Seçmen Kağıdı Sorgulama#Seçmen Kağıdım Ne Zaman Gelecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 17:03

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken vatandaşların seçmen kağıdı ikametgah adreslerine ulaşmaya başladı. Henüz seçmen kağıdı gelmeyen seçmenler, sorgulamalara hız kazandırdı. Seçmen kağıdı sorgulama e-Devlet ekranından gerçekleştirilebiliyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdım ne zaman gelecek? İşte, YSK seçmen kağıdı sorgulama ekranı...

1/5Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı Seçmen kağıdım ne zaman gelecek YSK seçmen kağıdı sorgulama e-Devlet

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kağıtları dağıtılmaya başlandı. Öte yandan Vatandaşlar 14 Mayıs seçimleri için https://secmen.ysk.gov.tr internet adresinden seçmen kaydı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdım ne zaman gelecek?

2/5SEÇMEN KAĞIDIM NE ZAMAN GELECEK

SEÇMEN KAĞIDIM NE ZAMAN GELECEK?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır. YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-oy-kullanmak-icin-gerekli-belgeler-2023-gecici-kimlik-belgesi-ile-oy-kullanilir-mi-ysk-yanitladi-42261175

3/5SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

4/5SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMLERİ

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMLERİ

Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

5/5Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı Seçmen kağıdım ne zaman gelecek YSK seçmen kağıdı sorgulama e-Devlet

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

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