Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdım ne zaman gelecek? YSK seçmen kağıdı sorgulama e-Devlet

SEÇMEN KAĞIDIM NE ZAMAN GELECEK?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır. YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-oy-kullanmak-icin-gerekli-belgeler-2023-gecici-kimlik-belgesi-ile-oy-kullanilir-mi-ysk-yanitladi-42261175