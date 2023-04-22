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Seçim sandık görevlisi başvurusu 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, ücretleri ne kadar?

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#Sandık Görevlisi Ücreti 2023#Sandık Görevlisi Sorgulama#Seçim Sandık Görevlisi Nasıl Olunur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 21:55

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlere kısa süre kala, sandık görevlisi olarak görev alacak olan vatandaşlar sandık görevlisi sorgulama işlemlerine başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti seçimlerde görev alanlara ödenecek. Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'nde görevli olmak isteyenlerin sandık görevlisi başvuru şartlarını taşımaları da önem arz edecek. Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunurken 18 yaşının altındaki kişiler ve T.C. vatandaşı olmayanlar seçimlerde görev yapamayacak. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi nasıl olunur? İşte, sandık görevlisi başvurusu ve konu hakkında bilgiler.

1/5Seçim sandık görevlisi başvurusu 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, ücretleri ne kadar

Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur, sorusu son gelişmelerle takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereye yapılacağına odaklandı. Bu seçim sandıklarına görev almak isteyenlerin ise belirli şartları sağlaması gerekiyor. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Diğer yandan Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

2/5YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

4/5SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

 

5/5SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

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