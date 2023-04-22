Seçim sandık görevlisi başvurusu 2023 | Sandık görevlisi nasıl olunur, ücretleri ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.