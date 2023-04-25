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Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi gün yapılacak? YSK seçim takvimi ile 2. tur tarihi belli oldu!

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#14 Mayıs Seçimleri#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#2. Tur Seçim Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 13:21

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü düzenlenecek. YSK seçim takvimi yayınlayarak sürecin nasıl ilerleyeceğini paylaştı. Vatandaşlar oy kullanmak için sandığa gitmeye hazırlanırken bazı detaylar da merak konusu oldu. Bunlardan biri de ikinci tur seçim tarihi. Peki Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ayrıntılar...

1/3Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi gün yapılacak YSK seçim takvimi ile 2. tur tarihi belli oldu

14 Mayıs seçimleri için sayılı zaman kaldı. Bu süreçte araştırılan konulardan biri de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde vatandaşların ikinci tur için hangi hangi tarihte sandık başına gideceği. Konuyla ilgili bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi ile netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

2/32. TUR SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK

2. TUR SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK, 14 Mayıs 2023 seçim takvimini açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

3/3YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ BAŞLIYOR

YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ BAŞLIYOR

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandıkları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. TRT Haber'deki bilgiye göre gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında, oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

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#14 Mayıs Seçimleri#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#2. Tur Seçim Ne Zaman