Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi gün yapılacak? YSK seçim takvimi ile 2. tur tarihi belli oldu!

14 Mayıs seçimleri için sayılı zaman kaldı. Bu süreçte araştırılan konulardan biri de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde vatandaşların ikinci tur için hangi hangi tarihte sandık başına gideceği. Konuyla ilgili bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi ile netlik kazandı. İşte ayrıntılar...