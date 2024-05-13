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Seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2024 YSK seçim parası ne zaman yatacak?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 16:34

Sandık görevlisi ödeme tarihi, 13 Mayıs Pazartesi günü henüz paralarını almayan görevliler tarafından yakından takip ediliyor. Yerel seçimlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesiyle beraber, 31 Mart seçim sandık görevlisi ücreti ödemeleri için beklentiler arttı. Seçim parası ödeme tarihi 2024 son durum, Mayıs ayının ikinci haftasına girilirken merak konusu oldu. YSK yerel seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi, seçimlerde görev alan vatandaşlar tarafından bekleniyor. Türkiye 31 Mart tarihinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 81 ilde yapılan seçimlerde görev alanlar, seçimlerin üzerinden bir ay geçmesiyle beraber ödeme tarihleri için beklentilerini artırdı. YSK tarafından belirlenen seçim paraları, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla ödeniyor. YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı ise bulunmuyor. Gözler şimdi 31 Mart YSK seçim parası ödeme takviminde. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim parası ne zaman ve kaç lira yatacak? İşte, YSK seçim ücretleri hakkında önemli ayrıntılar.

1/4Seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak 2024 YSK seçim parası ne zaman yatacak

Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri için tüm dikkatler YSK açıklamasına çevrildi. 2024 seçim parası ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler seçim görevlisi ücreti ödeme tarihine çevrildi. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Sandık oy sayımı ve oy kullanım anında görevli olanlar, YSK tarafından seçim paralarını alabilecekler. Ancak henüz sandık görevli ücreti ödemeleri ile ilgili bir açıklama gelmedi. Peki, Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti sorgulama nasıl yapılır? İşte, seçim sandık görevlisi ücreti ödeme takviminde son durum bilgisi.

2/4SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK

SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin Mayıs ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.

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3/42024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 696 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

4/4SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREYE YATACAK

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREYE YATACAK?

Seçim görevlisi ücretleri Ziraat Bankası veya Halkbank hesaplarından sorgulanabilecek. 

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