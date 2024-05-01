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ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 1 Mayıs 2024 (Canlı çekiliş tıkla öğren) | Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 2 milyon TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu Sonuçları#Milli Piyango Online#Şans Topu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 20:53

Şans Topu sonucu sorgulama ekranı 1 Mayıs 2024 Milli Piyango Online ekranından erişime açıldı. Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın birinci Şans Topu canlı çekilişi, 1 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı Şans Topu sonuçları, çekilişin hemen ardından ilan edildi. Bu akşamki çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca tam 2.836.266,49 TL devretti. 5 bilenler, 4+1 bilenler ve 4 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Gözler şimdi Şans Topu sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 1 Mayıs 2024 Şans Topu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 1 Mayıs 2024 (Canlı çekiliş tıkla öğren) | Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı; 2 milyon TL devretti

1 Mayıs 2024 Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından, Şans Topu canlı çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlanan bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. 5 bilen 3 talihli de 31.600,50 TL kazandı. Şans Topu sonuçları ile Şans Topu sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz. İşte, 1 Mayıs 2024 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/31 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mayıs 2024 günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve tam 2.836.266,49 TL devretti.

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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