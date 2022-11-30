SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 31 bin 183 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ekranı ve kılavuzu erişime açıldı!

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Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç başladı. Branş kılavuzu ve dağılım ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi personel alımı için tercih ve başvuru işlemleri için heyecanlı süreç devam ediyor. 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Kasım (bugün) saat 14.00'da başlayacak ve 5 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar sürecek.
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu’nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Kasım (bugün) saat 14.00'da başladı ve 5 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar sürecek.
Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi personel alımı için tercih ve başvuru işlemleri için heyecanlı süreç devam ediyor. 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek başvurular için süreç takip ediliyor.
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, il ve ilçe bazında personel alımı imkanı tanıyacak. 30 Kasım-5 Aralık tarihleri aralığında gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihi, internet üzerinden tamamlanacak. Adaylar, AİS ekranı veya E-Devlet girişi ile bu işlemi tamamlayabilecek.
"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans),
Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans),
Diyetisyen 245 (Lisans),
Ebe 1470 (Lisans),
Fizyoterapist 490 (Lisans),
Hemşire 4998 (Lisans),
Hemşire 833 (Ortaöğretim),
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans),
Odyolog 25 (Lisans),
Perfüzyonist 25 (Lisans),
Psikolog 245 (Lisans),
Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans),
Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim),
Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89,
Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans),
5 Aralık tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan sağlık personeli adayları, aranan niteliklere göre işlemini gerçekleştirecek. Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve detayları