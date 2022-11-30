SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 31 bin 183 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ekranı ve kılavuzu erişime açıldı!

Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi personel alımı için tercih ve başvuru işlemleri için heyecanlı süreç devam ediyor. 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek başvurular için süreç takip ediliyor.



Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.