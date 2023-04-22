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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte kura takvimi

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 22:25

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden alınan Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak olan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı için kura takvimi belli oldu. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranından öğrenilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, işçi alımı kura sonuçları hakkında bilgiler.

1/5SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman İŞKUR kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir İşte kura takvimi

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 için geri sayım başladı.Sağlık Bakanlığınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşen sürekli işçi alımı kura çekimi başvurusu olumlu olan adayların katılımı ile nisan ayının son haftası gerçekleşecek. Yayınlanan takvime göre kura çekimi 25-26 Nisan 2023'te Ankara'da yapılacak. Aynı gün Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları yhgm.saglik.gov.tr üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere ilan edilecek.

2/5SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

10 bin 900 işçi alımı için kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3/5SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman İŞKUR kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir İşte kura takvimi

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

4/5SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. Önceki kura çekimleri baz alındığında 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

5/5KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

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