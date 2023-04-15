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Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı 2023 || Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı 10 Bin 900 İşçi Alımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 11:15

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak olan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular 22 Mart-27 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. ağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nisan ayında gerçekleşecek. Başvuruları olumlu olan adaylar kura çekimiyle Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçlarını da öğrenecekler. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı 2023

1/4Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı 2023 || Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 kura çekimi için gözler nisan ayı tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanlığınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşen sürekli işçi alımı kura çekimi başvurusu olumlu olan adayların katılımı ile düzenlenecek. Aynı gün Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı detayları...

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı için kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. Önceki kura çekimleri baz alındığında 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

4/4Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı 2023 || Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

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#Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi Alımı#Sağlık Bakanlığı 10 Bin 900 İşçi Alımı