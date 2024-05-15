×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Mayıs Roblox'ta bir sorun mu var? İşte erişim raporu!

Güncelleme Tarihi:

#Roblox Çöktü Mü#Roblox#Roblox Neden Açılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 17:07

Roblox çöktü mü, popüler oyun platformunda erişim problemi ile karşılaşanlar tarafından araştırılıyor. Oyuna dahil olmak isteyen pek çok kişi hata erişim raporunu merak ediyor. 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunan Roblox, popüler oyunlardan biri. Peki Roblox çöktü mü? 15 Mayıs Roblox neden açılmıyor, bir sorun mu var? İşte ayrıntılar...

1/3Roblox çöktü mü, neden açılmıyor 15 Mayıs Robloxta bir sorun mu var İşte erişim raporu

15 Mayıs Roblox erişim sorunu, çevrimiçi oyuna dahil olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hata ile karşılaşan oyuncular, Roblox çöktü mü sorusunun yanıtına odaklandı. İşte 15 Mayıs Roblox hata raporu...

2/315 MAYIS ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ

15 MAYIS ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlamalar çerçevesinde çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta erişim sorunu görünüyor. Konuyla ilgili açıklama ve bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EN SON HABERLER

3/3ROBLOX NEDİR

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

ROBLOX, oyun eleştirmenleri tarafından genel anlamda olumlu eleştiriler almıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roblox Çöktü Mü#Roblox#Roblox Neden Açılmıyor

EN SON HABERLER