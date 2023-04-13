Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Ramazan'ın son cuması okunacak dua nedir? Cüzdan duası nasıl okunur? İşte cuma duası Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Gecesi Okunacak Dua#Ramazanın Son Cuması Hangi Dua Okunur#Cüzdan Duası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 23:26

Cuma günü okunacak dualar ve sureler ile ibadetler ihya ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bitmesine günler kala Ramazan'ın son cuması okunacak dua, Müslümanların gündemine geldi. Cuma günü ve cuma akşamı duaları, bu mübarek günde ibadetlere yön verecek. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi Ramazan ayını uğurlarken, son cuma gününde okunacak sureler Yüce Allah'tan af dileyecek olanların kelimelerinden dökülecek. Cüzdan duası Ramazanın son gününde okunacak dualar arasında öne çıkıyor. Cüzdan duası nasıl okunur? İşte , cuma günü okunacak dualar ve sureler.

1/8Ramazanın son cuması okunacak dua nedir Cüzdan duası nasıl okunur İşte cuma duası Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı

Ramazanın son cumasında hangi duaların okunduğu ibadetlerini eksiksiz yerine getirenlerin odaklandığı konuların başında geliyor. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a yakarışın, O’nun engin rahmeti ve merhametine sığınmanın vakti olarak dini kaynaklarda yer alan cuma gününde, Allah'tın affına mahzar olmak isteyenler zikir çekip salavat getirecek. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Cuma günü ezan okunduğunda namaz için koşun ve alışverişle meşguliyeti bırakın. Bilesiniz ki bu, sizin için daha hayırlıdır.”[2] buyurmuştur.

2/8RAMAZANIN SON CUMASI OKUNACAK DUA NEDİR

RAMAZANIN SON CUMASI OKUNACAK DUA NEDİR?

Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) resmi bir kaynağı bulunmuyor.

A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

3/8RAMAZANIN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ

RAMAZAN'IN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ

Bu namaz, dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında,10 ayetel kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunur. (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya) diye niyet edilir.

Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır. İkindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi okunur. Diğerleri aynıdır.Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed'

4/8Cuma Duası Türkçe Okunuşu

Cuma Duası Türkçe Okunuşu

Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.

5/8Cuma Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Cuma Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.

6/8Cuma Suresi Türkçe Okunuşu

Cuma Suresi Türkçe Okunuşu

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

7/8Cuma Suresi Türkçe Meali

Cuma Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaGöklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.  (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.  İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.  Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!" Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.

8/8Ramazanın son cuması okunacak dua nedir Cüzdan duası nasıl okunur İşte cuma duası Türkçe - Arapça okunuşu ve anlamı

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cuma Gecesi Okunacak Dua#Ramazanın Son Cuması Hangi Dua Okunur#Cüzdan Duası