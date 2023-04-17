Ramazan ayının bugün kaçıncı günü? Ramazan ayı ne zaman sona eriyor? Son oruç hangi gün tutulacak?





İslam alemi için birlik, beraberlik ve sabır ayı olarak bilinen Ramazan ayının sonuna gelindi. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu hikmetli ayda müslümanlar, ibadetlerini yapmaya, dua etmeye, namaz kılmaya ve sadaka vermeye özen gösterdiler. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Bu gece tövbe kapıları ardına kadar açık olurken eller semaya yükselecek. Bu özel geceyi ibadet ederek geçirmenin hayırlı olduğu belirtilmiştir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının sonuna doğru idrak edildiğini bilenler ise oruç ayının bitmesine kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki Ramazan ayı ne zaman sona erecek, bugün kaçıncı gün? İşte, detaylar…