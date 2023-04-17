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Ramazan ayının bugün kaçıncı günü? Ramazan ayı ne zaman sona eriyor? Son oruç hangi gün tutulacak?

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#Ramazan'ın Kaçıncı Günü#Ramazan Ayı Ne Zaman Bitiyor#Ramazan Bayramı Tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 14:19

Ramazan ayının sonuna gelinmesi ve bugün Kadir Gecesi’nin idrak edilecek olması sebebiyle müslümanlar, Ramazan ayının sona ereceği tarihi gündemlerine aldı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Ramazan ayı 29 gün sürecek. Hicri takvime göre hesaplanan dini günler, miladi takvime göre her yıl farklı tarihlere denk gelmektedir. Bu sebeple her yıl Ramazan ayının başlangıç ve bitiş ayı değişmektedir. Ramazan ayının sona ermesiyle üç günlük bayram başlayacak. Peki Ramazan ayının bugün kaçıncı günü? Ramazan ayı ne zaman sona erecek? İşte, son oruç ve sahura kalkılacak gün…

1/5Ramazan ayının bugün kaçıncı günü Ramazan ayı ne zaman sona eriyor Son oruç hangi gün tutulacak



İslam alemi için birlik, beraberlik ve sabır ayı olarak bilinen Ramazan ayının sonuna gelindi. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu hikmetli ayda müslümanlar, ibadetlerini yapmaya, dua etmeye, namaz kılmaya ve sadaka vermeye özen gösterdiler. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Bu gece tövbe kapıları ardına kadar açık olurken eller semaya yükselecek. Bu özel geceyi ibadet ederek geçirmenin hayırlı olduğu belirtilmiştir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının sonuna doğru idrak edildiğini bilenler ise oruç ayının bitmesine kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki Ramazan ayı ne zaman sona erecek, bugün kaçıncı gün? İşte, detaylar…

2/5RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

İslamın beş temel şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başladı. Diğer yıllardan farklı olarak Ramazan bu yıl toplam 29 gün sürecek. Diyanet’İn yayımladığı dini günler takvimine göre 21 Nisan arefe günü olacak ve Ramazan ayı sona erecek.

3/5RAMAZAN AYININ BUGÜN KAÇINCI GÜNÜ

RAMAZAN AYININ BUGÜN KAÇINCI GÜNÜ?

Müslümanların yol göstericisi Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. 17 Nisan Pazartesi günü Ramazan’ın 27. gecesine denk gelmektedir. Bugün Ramazan ayının 26. günüdür.

4/5SON SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK

SON SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Ramazan ayında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. 19 Nisan’ı 20 Nisan’a bağlayan gece müslümanlar son oruçlarına kalkacak.

5/52023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

 

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#Ramazan'ın Kaçıncı Günü#Ramazan Ayı Ne Zaman Bitiyor#Ramazan Bayramı Tarihleri