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PTT 2024 yılı personel alımı olacak mı, 10 bin personel alımı doğru mu? PTT personel alımı şartları neler olacak?

Güncelleme Tarihi:

#PTT Personel Alımı 2024#PTT 10 Bin Personel Alımı#PTT Personel Alımı Şartları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:21

PTT personel alımı 2024 tarihleri ve şartları uzun bir süredir merakla bekleniyor. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, 2024 yılında PTT personel alımı gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, birçok kişi tarafından yakından izlenmektedir. "PTT bu yıl yalım yapacak mı?" sorusu, birçok insan tarafından sorulmakta ve resmi duyuruları beklemektedir. 2024 yılında farklı kurumlar ve meslek grupları için alımlar yapılmıştır. Peki, PTT 2024 personel alımı olacak mı? PTT 10 bin personel alımı doğru mu? İşte önceki yıllarda yapılan personel alımlarında aranan kriterler...

1/5PTT 2024 yılı personel alımı olacak mı, 10 bin personel alımı doğru mu PTT personel alımı şartları neler olacak

PTT personel alımı, 2024 yılında da binlerce kişinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olan Posta Telgraf Teşkilatı'nın personel alımı, son zamanlarda kamuoyunun en çok ilgi gösterdiği konulardan biri haline geldi. Bu nedenle, PTT'nin personel alım şartları sıkça araştırılıyor. Alımlar genellikle 18 ile 35 yaş aralığında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz dönemde PTT 10 bin personel alacak şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Peki, Posta Telgraf Teşkilatı bu yıl personel alacak mı? 2024 PTT personel alımı gerçekleşecek mi ve alım şartları neler olacak?

2/5BU YIL PTT PERSONEL ALIMI 2024 YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK

BU YIL PTT PERSONEL ALIMI 2024 YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Beklenen Posta Telgraf Teşkilatı personel alımıyla ilgili detaylar için henüz bir resmi açıklama yapılmadı. 2024 yılında PTT'nin personel alıp almayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu konuda yeni gelişmeler olduğunda haberimizde yer alacak. PTT, personel alım tarihlerini duyurduğu zaman kendi web sitesi üzerinden ilan yayımlayacak. Bu ilan sayesinde adaylar, hangi kontenjanlara, hangi meslek gruplarına ve hangi tarihlerde başvuru yapabileceklerini öğrenebilecekler. Önceki yıllarda yapılan alımlarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için alım gerçekleştirilmişti.

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3/5PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI DOĞRU MU

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI DOĞRU MU?

PTT ve bağlı şirketleri, personel alımlarını resmi internet siteleri üzerinden duyurarak süreci yönetmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yapılan incelemede, 10 bin personel alımına ilişkin herhangi bir bilgi veya duyuru bulunamamıştır. Bu nedenle, PTT personel alımı iddialarının doğruluğunu değerlendirmek için, kurumun resmi web sitesinin duyurular bölümünün düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

4/5PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2024 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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5/5PTT 2024 yılı personel alımı olacak mı, 10 bin personel alımı doğru mu PTT personel alımı şartları neler olacak

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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