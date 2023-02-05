TATİL HABERLERİ GELDİ (7 İL): Pazartesi okul var mı, tatil uzayacak mı? 6 Şubat 2023 yarın okullar kar tatili olacak mı?

Pazartesi günü okullar tatil mi, tatil uzayacak mı, yarın okul var mı sorusu, 15 tatilin son gününe girilmesiyle birlikte pek çok öğrencinin kafasında soru işareti oluşturdu. Pek çok ilde kar yağışının etkisini göstermesi dolayısıyla kar tatili beklentisi içerisine giren öğrenciler, 15 tatil uzayacak mı ve pazartesi günü okullar tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Muş, Bitlis, Konya, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, 6 Şubat Pazartesi günü kar tatili hakkında bazı detaylar