TATİL HABERLERİ GELDİ (7 İL): Pazartesi okul var mı, tatil uzayacak mı? 6 Şubat 2023 yarın okullar kar tatili olacak mı?

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Pazartesi günü okullar tatil mi, tatil uzayacak mı, yarın okul var mı sorusu, 15 tatilin son gününe girilmesiyle birlikte pek çok öğrencinin kafasında soru işareti oluşturdu. Pek çok ilde kar yağışının etkisini göstermesi dolayısıyla kar tatili beklentisi içerisine giren öğrenciler, 15 tatil uzayacak mı ve pazartesi günü okullar tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Muş, Bitlis, Konya, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, 6 Şubat Pazartesi günü kar tatili hakkında bazı detaylar
Hava muhalefetinin arttığı illerde 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte, okulların tatil olduğu iller ve valilik tarafından yapılan açıklamalar;
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın.”
Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi” denildi.
Muş’ta da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından tatil edildi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz eğitime ara verildiğini şu paylaşımla duyurdu: “Kıymetli çocuklarım; Sağlığınıza dikkat ederek kar topu oynayın, kardan adam yapın, kaliteli zaman geçirin ve derslerinize çalışmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller.”
Gaziantep Valisi Davut Gül okulların tatil edildiğini şöyle duyurdu:"Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun."
Adıyaman'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
Kar yağışının etkisini gösterdiği Elazığ'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
Kar yağışının etkisini gösterdiği Kahramanmaraş'ta okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
Kar yağışının etkisini gösterdiği Konya'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.