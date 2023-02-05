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TATİL HABERLERİ GELDİ (7 İL): Pazartesi okul var mı, tatil uzayacak mı? 6 Şubat 2023 yarın okullar kar tatili olacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Yarın Okullar Tatil Mi#Yarın Kar Tatili Var Mı#Yarın Okullar Açılacak Mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 16:20

Yarın okullar tatil mi sorusuna 7 il valiliğinin resmi hesapları üzerinden duyuru geldi. Kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte pek çok ilde kar tatili beklentisi artmıştı. Sabah saatleri itibariyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler, sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Şanlıurfa, Gaziantep ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna cevap aranırken bazı illerin valilikleri tarafından açıklama yapıldı. İşte, yarın okulları tatil olan iller

1/13TATİL HABERLERİ GELDİ (7 İL): Pazartesi okul var mı, tatil uzayacak mı 6 Şubat 2023 yarın okullar kar tatili olacak mı

Pazartesi günü okullar tatil mi, tatil uzayacak mı, yarın okul var mı sorusu, 15 tatilin son gününe girilmesiyle birlikte pek çok öğrencinin kafasında soru işareti oluşturdu. Pek çok ilde kar yağışının etkisini göstermesi dolayısıyla kar tatili beklentisi içerisine giren öğrenciler, 15 tatil uzayacak mı ve pazartesi günü okullar tatil mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Muş, Bitlis, Konya, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, 6 Şubat Pazartesi günü kar tatili hakkında bazı detaylar

2/13PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hava muhalefetinin arttığı illerde 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte, okulların tatil olduğu iller ve valilik tarafından yapılan açıklamalar;

3/13DİYARBAKIRDA OKULLAR TATİL Mİ

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.

4/13ŞANLIURFADA OKULLAR TATİL Mİ

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın.”

5/13SİİRTTE OKULLAR TATİL Mİ

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."

6/13BİTLİSTE OKULLAR TATİL Mİ

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi” denildi.

7/13MUŞTA OKULLAR TATİL Mİ

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş’ta da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından tatil edildi.  Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz eğitime ara verildiğini şu paylaşımla duyurdu: “Kıymetli çocuklarım; Sağlığınıza dikkat ederek kar topu oynayın, kardan adam yapın, kaliteli zaman geçirin ve derslerinize çalışmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller.”

8/13GAZİANTEPTE OKULLAR TATİL Mİ

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül okulların tatil edildiğini şöyle duyurdu:"Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun."

9/13ADIYAMANDA OKULLAR TATİL Mİ

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

10/13İSTANBULDA OKULLAR TATİL Mİ

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

11/13ELAZIĞDA OKULLAR TATİL Mİ

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği Elazığ'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

12/13KAHRAMANMARAŞTA OKULLAR TATİL Mİ

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği Kahramanmaraş'ta okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

13/13KONYADA OKULLAR TATİL Mİ

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği Konya'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

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