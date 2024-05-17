×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

On Numara Sonuçları Sorgulama Ekranı 17 Mayıs (Tıkla hızlı öğren) | Milli Piyango Online canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#On Numara Sorgulama#Milli Piyango Online#On Numara Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 20:30

On Numara sonuçları sorgulama ekranı 17 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Haftanın son On Numara canlı çekilişi cuma akşamı noter huzurunda saat 20.00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşamki çekilişte 10 bilen 1 talihli tam 506.739,95 TL'nin sahibi oldu. 9 bilenler, 8 bilenler, 7 bilenler ve 6 bilenler de diğer ikramiyeleri kazandı. Tüm dikkatler şimdi millipiyangoonline.com 17 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranında. İşte, On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları bilgisi.

1/3On Numara Sonuçları Sorgulama Ekranı 17 Mayıs (Tıkla hızlı öğren) | Milli Piyango Online canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

17 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları cuma akşamı belli oldu. Merakla beklenen On Numara canlı çekiliş, Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 20.00'da başladı. Canlı çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edildi. Bu akşamki On Numara'da büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. 9 bilen 26 kişi de 10.390,85 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz. İşte, bu akşamki On Numara sonucu sorgulama ekranı bilgisi.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/317 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

17 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

17 Mayıs 2024 günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Çekilişte 10 bilen 1 talihli tam 506.739,95 TL kazandı.

EN SON HABERLER

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara Sorgulama#Milli Piyango Online#On Numara Çekiliş Sonuçları

EN SON HABERLER