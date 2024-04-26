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Öğretmen atamaları son durum 2024 | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

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#Öğretmen Ataması#Öğretmen Atama Haberleri - Son Dakika#Öğretmen Atama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 16:24

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız." değerlendirmesinin ardından son dakika açıklaması Bakan Tekin'den geldi. Tekin öğretmen atama sayıları için Kabine Toplantısı'nı işaret etti. 2024 yılı öğretmen atama başvuruları, MEB Personel Genel Müdürlüğü duyurusu ile başlayacak. Öğretmen atama şartları ve ön başvuruları da kılavuzla beraber ilan edilecek. 2023 yılı Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Peki, öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen atama haberleri - son dakika gelişmeleri...

1/4Öğretmen atamaları son durum 2024 | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak

Öğretmen atamaları 2024 sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanda yapılacak. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, " Önümüzdeki hafta Kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak" dedi. MEBBİS başvuru ekranı üzerinden alınacak öğretmen atama başvuruları sonrası atama tercihleri gerçekleşecek. Peki, öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olacak? İşte Öğretmen atama takvimi 2024 açıklamaları...

2/4ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi.

Öte yandan Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ile ilgili bir açıklama daha geldi. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta Kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak" dedi.

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3/4ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE KADROLAR BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE KADROLAR BELLİ OLDU MU?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bakan Tekin önümüzdeki hafta sayının belirleneceğini açıkladı. Bu bilgiye göre önümüzdeki hafta MEB öğretmen atama kontenjan sayılarının ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU NEREDEN ÖĞRENİLİR

ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

Bakanlığın çalışmaları tamamlandıktan sonra atama kılavuzunda branş ve kadro dağılımları ilan edilecek.

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