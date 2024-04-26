Öğretmen atamaları son durum 2024 | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atamaları 2024 sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanda yapılacak. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, " Önümüzdeki hafta Kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak" dedi. MEBBİS başvuru ekranı üzerinden alınacak öğretmen atama başvuruları sonrası atama tercihleri gerçekleşecek. Peki, öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olacak? İşte Öğretmen atama takvimi 2024 açıklamaları...