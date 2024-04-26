Öğretmen atamaları son durum 2024 | Öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi.
Öte yandan Bakan Tekin'den öğretmen atamaları ile ilgili bir açıklama daha geldi. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta Kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak" dedi.