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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 108. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi

Güncelleme Tarihi:

#ÖGG#Sınav#Sonuç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 09:13

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Nisan'da sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları ve belgesini yenileyecek olan özel güvenlikler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sonuç tarihi açıklandı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ÖGG sonuç tarihiyle ilgili ayrıntılar...

1/6ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 108. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınav sonuçları geçtiğimiz ay sonunda yapılan sınavın ardından özel güvenlik görevlisi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 27 Nisan'da yapılan sınavın cevap anahtarı 29 Nisan'da açıklandı. sınavın üzerinden geçen iki haftanın ardından sınava girenler merak içerisinde "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından sonuç tarihi ilan edildi.  İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

2/6ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

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3/6ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 108. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

 

4/6ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 108. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

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5/6ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 108. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi
6/6ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 108. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanma tarihi
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#ÖGG#Sınav#Sonuç

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