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ÖGG SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME (SORGULAMA) EKRANI egm.gov.tr | Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#ÖGG Sınav Sonuçları#Özel Güvenlik Sınav Sonucu Sorgulama#Emniyet Genel Müdürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 19:38

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 108. Dönem sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Adaylar ÖGG sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına odaklanmıştı. 27 Nisan Cumartesi günü yapılan ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs tarihinde EGM tarafından erişime açıldı. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden bugün ilan edildi. Adaylar 108. Dönem özel güvenlik görevlisi sınav sonuçlarını egm.gov.tr ekranı üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, 2024 ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖGG sınav sonucu görüntüleme (sorgulama) ekranı ve konu hakkında ayrıntılar.

1/4ÖGG SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME (SORGULAMA) EKRANI egm.gov.tr | Özel Güvenlik Görevlisi 108. Dönem sınav sonuçları açıklandı ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son dakika açıklama ile yanıt buldu. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonrası değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan açıklamada ÖGG sınav sonuçlarının 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklandığı bildirildi. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. onlineislemler.egm.gov.tr üzerinden ÖGG sınav sonuçları sorgulanabilecek. İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

2/4ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel güvenlik sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.

Yapılan duyuruya göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs tarihinde ilan edildi. Aşağıdaki ekrandan ÖGG sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/4ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

108. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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#ÖGG Sınav Sonuçları#Özel Güvenlik Sınav Sonucu Sorgulama #Emniyet Genel Müdürlüğü

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