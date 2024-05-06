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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM 2024 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Yerleştirme sonucu sorgulama ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ Tercih Sonuçları#Ösym#MSÜ Tercih Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 01:49

MSÜ tercih sonuçları 2024 ÖSYM sorgulama ekranı ile erişime açılacak. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih işlemleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Yerleştirme başvuruları sonrası MSÜ tarafından yapılan değerlendirme ile MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, 2024 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler.

1/4MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM 2024 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir Yerleştirme sonucu sorgulama ekranı bilgisi

MSÜ tercih sonuçları tarihi için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. MSÜ tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN

MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı. Son tarih ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tercih kılavuzunda yer aldı. 

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3/4MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

4/4MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor. 

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