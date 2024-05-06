MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM 2024 | MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Yerleştirme sonucu sorgulama ekranı bilgisi!

MSÜ tercih sonuçları tarihi için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. MSÜ tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.