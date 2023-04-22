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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM.gov.tr MSÜ sonucu sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Msü Sonuçları 2023#Msü Sınav Sonucu Sorgulama#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 19:17

MSÜ sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Askeri üniversitelerde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylarının katılımı ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan tarihinde organize edildi. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme aşamasının ardından MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarasıyla sorgulanmak suretiyle erişime açılacak. MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamayan adaylar yerleştirilemeyecek. Sınav puanlarını hesaplayan adaylar beklenen tarih yaklaşırken, MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı, sorusunun yanıtına odaklandı. 2023 ÖSYM takviminde MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuç tarihi hakkında bilgiler.

1/7MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı ÖSYM.gov.tr MSÜ sonucu sorgulama ekranı

2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adayların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Özellikle sınavın üzerinden haftalar geçerken MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için beklentiler yoğunlaştı. Sınav puanı hesaplamalarını yapan adaylar, geçen yıl MSÜ sonuçları ne zaman açıklandı sorusuna yanıt ararken sonuçların açıklanacağı tarih takvimde açıklandı. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

2/7MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

3/7MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2023 MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler arttı. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/7MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2023 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5/7GEÇEN YIL MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI

GEÇEN YIL MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Sınav sonuçları için beklentileri devam eden adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklandı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 2022 MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar sonuçlarını 14 Nisan tarihinde öğrenmişlerdi.

6/7MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puanbulunacaktır.

7/7MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta MSÜ sınav sonuçları erken açıklanır mı ÖSYM.gov.tr MSÜ sonucu sorgulama ekranı

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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#Msü Sonuçları 2023#Msü Sınav Sonucu Sorgulama#Ösym