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MSÜ BÖLÜMLERİ 2023: Milli Savunma Üniversitesi hangi bölüm hangi puan türünden alım yapıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Üniversitesi#MSÜ Bölümler#MSÜ 2023 Puan Türleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 11:02

MSÜ bölümleri 2023, sonuç açıklanması bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlıdır. Bununla birlikte 2 yıllık Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu da MSÜ'de bulunmaktadır. Sınava katılan adaylar elde ettikleri sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarıyla belirlenen tarihlerde tercih işlemlerini yapacaklar. Peki MSÜ 2 ve 4 yıllık bölümler neler? MSÜ bölümleri hangi puanla alım yapıyor? İşte ayrıntılar...

1/5MSÜ BÖLÜMLERİ 2023: Milli Savunma Üniversitesi hangi bölüm hangi puan türünden alım yapıyor

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından 2 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sonuçları beklerken MSÜ bölümleri hakkında bilgileri araştırıyor. Adaylar sınavdan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki MSÜ bölümleri neler? İşte 2 ve 4 yıllık bölümlerin listesi...

2/5MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023

Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır. İşte, MSÜ bölümleri;

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Savunma Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tarih Bölümü

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği

3/5MSÜ BÖLÜMLERİ 2023: Milli Savunma Üniversitesi hangi bölüm hangi puan türünden alım yapıyor

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

İşletme Yönetimi
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Savunma Hizmetleri

4/5MSÜ BÖLÜMLERİ 2023: Milli Savunma Üniversitesi hangi bölüm hangi puan türünden alım yapıyor

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Gemi Makineleri İşletme
Elektrik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Deniz Ulaştırma İşletme
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)
Güvenlik ve Koruma
Elektrik
Hava Trafik Kontrol
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme
Lojistik
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER

Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar
Çalgı Bakım Onarım
Bando Subay Eğitimi

5/5MSÜ BÖLÜM PUAN TÜRLERİ

MSÜ BÖLÜM PUAN TÜRLERİ

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.

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#Milli Savunma Üniversitesi#MSÜ Bölümler#MSÜ 2023 Puan Türleri