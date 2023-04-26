MSÜ BÖLÜMLERİ 2023: Milli Savunma Üniversitesi hangi bölüm hangi puan türünden alım yapıyor?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023
Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır. İşte, MSÜ bölümleri;
KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Savunma Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tarih Bölümü
HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği