MSÜ BÖLÜMLERİ 2023: Milli Savunma Üniversitesi hangi bölüm hangi puan türünden alım yapıyor?

MSÜ BÖLÜM PUAN TÜRLERİ

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.



Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.