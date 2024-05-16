MHRS randevu onaylama ne zaman başlıyor? MHRS hastane randevusu nasıl onaylanır ve iptal edilir?

ONAY YA DA İPTAL ŞART

Örneğin kişi 15 Mayıs için randevu oluşturduysa telefona indirilen aplikasyon ya da internet üzerinden yapılan başvuru sonrası 14 Mayıs günü saat 20.00’ye kadar kendisine gelen bildirimle randevusunu onaylayacak ya da iptal edecek. Kişi 182 numaralı telefonu arayarak randevu aldıysa, yine 14 Mayıs günü saat 20.00’ye kadar telefonuna gelen mesaj ya da arama yoluyla randevusunu onaylayacak veya iptal edecek.