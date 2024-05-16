MHRS randevu onaylama ne zaman başlıyor? MHRS hastane randevusu nasıl onaylanır ve iptal edilir?

MHRS onaylı randevu dönemi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yeni başlayan sisteme göre alınan randevular bir gün öncesinde onaylanacak. Vatandaşlar randevusunu onayladıktan sonra hastaneye gitmezse 15 gün boyunca aynı branştan randevu oluşturamayacak ancak, isterse hastaneye ayakta başvuru yolu ile muayene talep edebilecek. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelere, hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Peki, MHRS hastane randevusu nasıl onaylanır ve iptal edilir? MHRS randevu onay kodu neden gelmedi?